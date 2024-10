Andrieș cere constanță înainte de meciul cu Brașov: ,,Trebuie să jucăm la același nivel 60 de minute”

După o scurtă pauză competițională, CSM Târgu Jiu revine în Liga Florilor sâmbătă, cu un meci extrem de complicat. Trupa gorjeană va da piept cu revelația acestui debut de sezon competițional: Corona Brașov. Echipa care s-a luptat pentru evitarea retrogradării anul trecut și a reușit rezultate ,,miraculoase” cu Bistrița și Vâlcea, este acum pe locul doi în campionat. Formația condusă de Bogdan Burcea are șase victorii și o singură înfrângere. În oglindă, CSM Târgu Jiu are o victorie și șase eșecuri. Din păcate, trupa lui Liviu Andrieș are șanse mici să se bazeze pe Maria Gavrilă și la acest meci. În ciuda ierarhiei, gazdele speră la victorie dar recunosc că oponentul este unul care își merită poziția. ,,S-au mișcat foarte bine pe piața transferurilor în acest an, și-au făcut o echipă foarte competitivă, cu antrenorul secund al echipei naționale pe banca tehnică, Bogdan Burcea. Este clar că se întâmplă lucruri pozitive acolo. Poziția din clasament nu este întâmplătoare, așa că se anunță un meci la fel de greu pentru noi ca și celelalte pe care le-am avut acasă. Sunt programate trei meciuri importante pentru noi, iar primul pas este cel de sâmbătă. Va trebui să avem aceeași prestație ca în toate jocurile de acasă, dar să jucăm așa 60 de minute, nu 50. Avem mare nevoie de aceste puncte, pentru că nu avem nicio victorie pe teren propriu în fața suporterilor. Sper să reușim să facem un meci bun și să aducem trei puncte în clasament. Să avem o evoluție constant bună pe toată durata jocului. E puțin dezamăgitor, pentru că am avut evoluții bune până acum, dar în momentul în care tragi linie, punctele contează. Trebuie să avem agresivitate, iar suporterii să fie alături de noi. Îi rugăm să ne susțină, eu cred că nu i-am dezamăgit în meciurile de acasă”, a declarat antrenorul gorjean Liviu Andrieș. ,,Urmează o partidă destul de grea pentru noi. Am avut meciuri puternice până acum, dar în toate am arătat, cel puțin o repriză, o evoluție bună spre foarte bună. Sper să ne capacităm la maximum și să arătam asta și în a doua repriză, iar, la final, să luăm cele trei puncte. Cu siguranță, ne-au călit partidele tari. Avem o atmosferă foarte bună la antrenamente, suntem motivate și ne dorim victoria. Avem nevoie de agresivitate, să arătăm ca o echipă, dar avem nevoie și de susținerea suporterilor. Suntem datori să facem un meci bun și să câștigăm acasă”, a spus pivotul Bianca Chiriță. Meciul se dispută de la ora 17.30 și va fi transmis pe Pro Arena.

Cătălin Pasăre