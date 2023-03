Andrieș avertizează: ,,Vor veni foarte motivate, sunt cu cuțitul la os!”

CSM Târgu Jiu vrea să facă încă un pas spre salvarea directă. Formația gorjeană primește vizita echipei lui Gheorghe Tadici, HC Zalău. 11 puncte le despart pe cele două în clasamentul Ligii Florilor. Gorjencele ocupă locul 10, iar trupa din Sălaj este pe 12. Tocmai situația în care se află vizitatoarele îl pune în gardă pe antrenorul Liviu Andrieș, care vrea să facă uitată și prestația de la Cisnădie. ,,Ele vin aici cu cuțitul la os, e foarte mult timp de când nu au mai fost în această situație. Vor veni foarte motivate, dar noi trebuie să ne vedem de ceea ce avem de făcut. Ținând cont de joc și ultimele rezultate, dar și de faptul că evoluăm acasă, noi am părea favoriți, dar în Liga Florilor orice este posibil, așa că meciul trebuie tratat cu seriozitate. Trebuie să ne facem jocul. La Cisnădie am avut un derapaj, chiar dacă am avut circumstanțe atenuante. Trebuie să ne revenim”, a declarat antrenorul gorjean. Andrieș are, în continuare, probleme de lot înainte de partida din această seară. Angela Pușcaș, Ira Zinatullina, Ana Ciolan și Bianca Chiriță nu au făcut deplasarea la Cisnădie. Doar două dintre fete au șanse să joace cu Zalău. Antrenorul gorjean așteaptă cu nerăbdare duelul cu Gheorghe Tadici, despre care spune că este unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români. Tocmai de aceea, un succes ar fi unul de prestigiu pentru principalul de la CSM. ,,Toate meciurile sunt importante pentru noi și eu îmi doresc să abordăm orice joc cu gândul la victorie. Vrem să creștem și să ne perfecționăm în ceea ce facem. De aceea, ne și antrenăm zi de zi. În tur, Zalăul ne-a bătut la 3 goluri și pot să spun că îmi doresc revanșa. Întâlnim o formație cu un antrenor ale cărui performanțe le știe toată lumea: Gheorghe Tadici. Unii contestă acest lucru, eu sunt unul dintre susținătorii dumnealui pentru tot ceea ce a făcut pentru handbalul feminin în România. Sunt rezultate ce nu pot fi șterse, iar pentru mine reprezintă un model. E clar că fiind un model, îmi doresc să câștig acest meci împotriva dumnealui. Avem în continuare probleme din punct de vedere al lotului, sper eu, ca la ora jocului, din cele patru absențe, măcar două să revină”, a adăugat Andrieș. CSM Târgu Jiu – HC Zalău începe la ora 18.00. După meciul cu trupa din Sălaj urmează o nouă pauză competițională. Gorjencele vor reveni pe parchet pe 20 aprilie.

Cătălin Pasăre