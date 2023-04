Andrieș are mari bătăi de cap înaintea partidei de la Vâlcea

Senioarele de la CSM Târgu Jiu se întorc în Liga Florilor cu un meci la SCM Râmnicu Vâlcea. Din păcate se strâng problemele medicale pentru formația gorjeană. Ira Zinatullina a suferit o accidentare gravă la meciul cu HC Zalău. Interul nostru a aflat după un examen medical că are ruptură de ligamente și va sta o perioadă însemnată pe tușă. Nu este singura dificultate pentru Liviu Andrieș. Un virus gripal le dă bătăi de cap fetelor sale. Antrenorul nu știe pe cine se va putea baza la ora confruntării. Angela Pușcaș va reveni pe parchet după o pauză de câteva etape, dar nici gorjeanca nu este la capacitate maximă

,,Din păcate am mai pierdut o jucătoare pentru o perioadă destul de lungă. A revenit Angela Pușcaș, dar nu este 100%. O așteptăm să revină la forma pe care a arătat-o înainte de accidentare. Ira Zinatullina are ruptură de ligamente și va sta o perioadă foarte lungă din păcate pentru noi și pentru ea. Este o jucătoare tânără, care a făcut parte din proiect de la început și nimeni nu-și dorea acest lucru. Alexandra Gavrilă a răcit, iar, pe lângă ea, alte trei-patru jucătoare acuză această răceală. Avem probleme de lot, dar sper să facem o echipă competitivă și să reintrăm cu bine în aceste ultime etape. Vâlcea este o echipă foarte puternică, care a trecut prin momente mai delicate din punct de vedere al rezultatelor, coroborat și cu eliminarea din cupele europene. Este o echipă rănită, dar o echipă care are aceleași pretenții europene. Ne va aștepta un meci foarte greu, dar nu avem nimic de pierdut”, a declarat antrenorul. Partida din Sala ,,Traian” se dispută astăzi, de la ora 17.30. Duminică, gorjencele revin în propria sala, unde primesc vizita unei alte formații din Oltenia, SCM Craiova. Meciul începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre