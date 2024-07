Andrei Maioreanu, fost secretar de stat: România are nevoie de Complexul Energetic Oltenia!

Fostul secretar de stat în Ministerul Energiei arată de sectorul energetic este subfinanțat de 34 de ani: ”1990 – 2024, 34 de ani lipsă de investiții majore din partea statului în sectorul energetic in care an de an, la nivel declarativ, este considerat strategic. După mulți ani de prea puțină mișcare, este momentul să reîncepem marile investiții în domeniul energetic. România se bucură de un mix energetic echilibrat și diversificat. Beneficiem de importante resurse energetice primare, cum ar fi petrolul, gazele naturale și cărbunele. Avem potențial hidroenergetic semnificativ și rezerve de uraniu pentru centralele nucleare. Domeniul energetic este unul complex aflat într-o continuă și dinamică evoluție.Avem resurse, trebuie să avem curaj.