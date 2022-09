Andreea Chivoiu vrea medalii de la Câmpulung Moldovenesc

Atleta Andreea Chivoiu (20 de ani) va participa, în weekend, la Campionatul Național de Alergare Montană pe distanță lungă și pe distanță scurtă. Cele două etape vor avea loc la Câmpulung Moldovenesc, pe 24 și 25 septembrie. Este vorba despre curse de 36 kilometri, respectiv 12 kilometri. Începând din această vară, sportiva gorjeancă are dublă legitimare, și va reprezenta cluburile CSM Târgu Jiu și CS Pandurii. Andreea a dezvăluit că o are ca idol pe campioana olimpică Constantina Diță. ,,Pot spune că rezultatele obținute de mine până acum și-au spus cuvântul și am ajuns la această colaborare, care sper să fie una fructuoasă. Îmi doresc sa aduc cât mai multe rezultate acestei secții. La următoarea competiție, care se va desfășura weekend-ul acesta, la Câmpulung Moldovenesc, vreau să urc pe podium. Modelul meu în atletism este Constantina Diță, și, la fel ca marea noastră campioană, vreau să obțin măcar o calificare la Jocurile Olimpice. Un titlu de campioană se obține în urma unor eforturi și sacrificii mari, dar dacă îți dorești cu adevărat nu mai contează nimic”, a declarat sportiva pentru csmtargujiu.ro. Andreea Chivoiu este pregătită de antrenorii Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură.

Cătălin Pasăre