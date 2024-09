Anchetă cu încetinitorul, în cazul morții minerilor de la Jilț Sud! Familiile au contestat durata urmăririi penale! Iată numele șefilor carierei miniere care apar în dosar!

După un an și jumătate de la tragicul accident de la Cariera Jilț Sud, în care trei angajați ai Complexului Energetic Oltenia și-au pierdut viața, iar alți zece au fost răniți, familiile victimelor au solicitat Judecătoriei Motru urgentarea anchetei penale. Magistrații au stabilit, în luna iulie a acestui an, un termen de șase luni pentru finalizarea urmăririi penale, adică, luna ianuarie a anului viitor, atunci când se împlinesc doi ani de la cumplita dramă. În dosar au fost conceptați și patru foști sau actuali șefi de la Jilț Sud, ale căror nume apar și în dosarul aflat în cercetare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, precum și firma care deținea autovehiculul de transport marfă răsturnat în carieră, administratorul acesteia și șoferul aflat la volanul ,,tanchetei” cu care erau transportați minerii.

Termen pentru finalizarea anchetei

Ancheta penală în cazul accidentului colectiv de muncă de la Cariera Jilț Sud nu a fost finalizată, deși a trecut un an și opt luni de la teribilul eveniment în urma căruia trei bărbați, Dragoș Pârjol, Constantin Negoiță și Gheorghe Vîlceanu, cu vârste de 29, 38 și 48 de ani, angajați ai CE Oltenia, au decedat, iar alți zece au fost răniți. La acel moment, Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Familiile celor trei bărbați decedați au contestat, în luna iunie a acestui an, la Judecătoria Motru, durata urmăririi penale, revoltate de faptul că, după un an și jumătate, ancheta nu a fost finalizată, iar cei responsabili de moartea rudelor lor nu au fost trimiși în judecată.

Judecătoria Motru a admis, pe 11 iulie a.c., contestația celor trei familii și a stabilit un termen de 6 luni pentru finalizarea urmăririi penale în cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru în dosarul penal nr.29/P/2023.

Mai exact, termenul maxim pentru finalizarea anchetei ar fi luna ianuarie a anului viitor, când se împlinesc doi ani de la tragicul accident, însă există posibilitatea ca procurorul să nu definitiveze cercetările nici până la acest termen.

Patru șefi…

…sau foști șefi din cadrul Carierei Jilț Sud apar în dosar, alături de șoferul autovehiculului care s-a răsturnat pe un drum din interiorul exploatării miniere și de administratorul firmei care deținea acel autovehicul.

Doru Dancău, șef al UMC Jilț, la data producerii accidentului, deschide lista celor al căror nume apare în dosarul penal. Dancău a fost demis din această funcție, a doua zi după accident, printr-o decizie a Directoratului CEO, însă a contestat-o, iar Tribunalul Gorj l-a repus în funcție, zece luni mai târziu. Practic, judecătorii au anulat decizia Directoratului și au obligat CEO să-i achite diferenţele dintre drepturile salariale aferente funcţiei deţinute anterior, aceea de șef al UMC Jilț, şi drepturile salariale efectiv acordate, după schimbarea din această funcție, și numirea sa în postul de șef birou.

În primăvara acestui an, Curtea de Apel Craiova a tranșat, definitiv, litigiul: CEO nu trebuie să-i mai plătească diferențele salariale. Între timp, Doru Dancău s-a pensionat. Sorin Grecu, fostul șef al Carierei Jilț Sud, schimbat din funcție a doua zi după accident, apare și el în dosarul penal aflat la procurori. Grecu a fost numit, la scurt timp, șef schimb, iar la finele anului trecut era șef sector. Mihăiță Tămîși, șef schimb, și Alin Cosmin Smeu, șef secție, sunt ceilalți doi șefi care apar în cauza aflată în cercetare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru. Firma Uzina Rominex SRL, cea care deținea autovehiculul de transport marfă răsturnat în carieră, și Victor Sorin Tivig, administratorul acesteia, precum și Florin Anghelescu, șoferul aflat la volanul ,,tanchetei” cu care erau transportați minerii, sunt celelalte persoane cercetate penal.

Pe 17 ianuarie 2023…

… în jurul orelor 13,15, în cariera Jilț Sud, un autovehicul care transporta spre sediul sectorului 15 muncitori, la finalizarea unor lucrări de mentenanță la un excavator, s-a lovit de un cap de pod care traversa o bandă transportoare, și s-a răsturnat.

Din declarațiile angajaților din carieră, rezultă că așa zisa ,,tanchetă” a prins viteză pe o pantă pe drumul tehnologic din apropierea excavatorului 05, iar la baza pantei s-a lovit frontal de un cap de pod, a părăsit drumul și s-a răsturnat pe partea dreaptă. În mașină, alături de muncitori erau transportate patru tuburi de oxigen, o presă, cabluri și scule. Șoferul a spus că mașina a prins viteză, a încercat să schimbe o altă viteză, însă nu a reușit și nu a mai putut-o controla. Acesta a declarat că a evitat să treacă peste pod, deoarece era o zonă mai adâncă și a virat dreapta spre un mal de pământ, însă mașina a acroșat capul de pod și s-a răsturnat.

Inspecția Muncii a concluzionat, în urma verificărilor efectuate că, CEO se face vinovată pentru starea necorespunzătoare a drumului industrial din carieră, iar firma SC Uzina Rominex SRL este culpabilă pentru că a pus la dispoziția companiei energetice autoutilitara de transport marfă neomologată și neautorizată pentru transportul de persoane și cu deficiențe tehnice grave: coeficientul de frânare mai mic de 43%, iar anvelopele erau uzate complet și crăpate.

Oficial: Cine sunt cei care nu și-au respectat îndatoririle de serviciu

Corpul de Control al Ministerului Energiei a elaborat un raport amplu, la finalul verificărilor pe care le-a efectuat la CEO și UMC Jilț, după accidentul din ianuarie, anul trecut și a stabilit și cine se face responsabil de producerea acestuia.

,,Responsabilități rezultate din modul în care persoanele cu atribuții în asigurarea mijloacelor de transport pentru angajați au aplicat prevederile Procedurii interne la nivelul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. există o procedură cu privire la ,,Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de transport închiriate de la terți”, din care rezultă responsabilitățile referitoare la utilizarea / alocarea mijloacelor de transport de transport personal si marfa în cadrul UMC-urilor, astfel: – Șeful de Sector și Șeful de Secție ,,Monitorizează starea tehnică a utilajelor auxiliare, a autovehiculelor ce primesc sarcini să efectueze prestații.”(șef sector 1 Excavație, adj. șef Secția Mecanică, ambii de serviciu în ziua accidentului și care au semnat Programul cu lucrările mecanice din 17.01.2023) – Șeful de Schimb UMC (Carieră) ,,Urmărește dinamica prestațiilor efectuate cu utilajele de construcții, autovehicule de transport și stabilește prioritățile privind amplasarea și regimul de lucru al acestora pe schimb” (șeful de schimb carieră, schimbul 1 în ziua accidentului, cel care a fost numit inexplicabil, ulterior accidentului, în funcția de coordonator Cariera Jilț Sud ) – Inginer Șef Coordonator UMC ,,Coordonează activitatea utilajelor auxiliare, a autovehiculelor și participă la analize cu prestatorii privind modul de execuție a serviciilor și lucrărilor” inginerul Șef coordonator Cariera Jilț Sud, de serviciu în ziua accidentului și care a aprobat Programul cu lucrările mecanice din 17.01.2023, demis în urma accidentului) – Șeful UMC (Carieră) ,,Stabilește prioritățile privind amplasarea și regimul de lucru al utilajelor auxiliare, autovehiculelor de transport, în baza contractelor în vigoare și participă la analize cu prestatorii privind modul de execuție a serviciilor și lucrărilor” (șeful UMC Jilț – demis în urma accidentului). Din examinarea Bonului de transport nr. 56303/31.12.2022 rezultă faptul că autovehiculul implicat în accident a fost utilizat în ziua de 31.12.2022 în efectuarea unui număr de 16 curse, pe distanțe situate între 3-5 km. În dreptul unora dintre curse s-a înscris faptul că scopul deplasării constă în: intervenții, pază, electrice, verificat paza, servicii, activități care presupun prezența unor specialiști sau responsabili cu aceste activități. Acest aspect probează faptul că utilizarea acestui mijloc pentru transportul salariaților în ziua de 17.01.2023 nu a fost un caz unic, autovehiculul fiind utilizat pentru transportul angajaților și în alte situații. Având în vedere aceste aspecte este de netăgăduit faptul că s-a utilizat un autovehicul de transport marfă pentru transportul salariaților și în alte situații. Astfel, Șeful sector 1 Excavație, adjunctul șef Secția Mecanică, șeful schimb carieră, inginer șef coordonator Cariera Jilț Sud, șeful UMC nu si-au îndeplinit sarcinile prevăzute în procedura cu privire la ,,Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de transport închiriate de la terți”, fiind astfel responsabili de condițiile în care s-a făcut transportul salariaților în ziua de 17.01.2023”, se arată în documentul citat.

Mai mult, Corpul de Control al Ministerului Energiei a dispus Directoratului efectuarea unei cercetări disciplinare și a indicat persoanele care nu și-au îndeplinit atribuțiile, însă despre spre rezultatul acelei cercetări, sau dacă aceasta a fost efectuată, nu se cunosc amănunte. Este ușor de dedus ce s-a întâmplat și cum au fost evaluați anumiți șefi, dacă au fost păstrați în funcții sau mutate în alte poziții de conducere în cadrul UMC Jilț.

,,C. E. Oltenia S.A. va dispune măsurile care se impun pentru cercetarea disciplinară a tuturor angajatilor societății care nu și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute în Contractul Individual de Muncă, care nu au aplicat normele Procedurilor / Instrucțiunilor interne, care nu au respectat prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, care nu au respectat prevederile legale în vigoare favorizând producerea accidentului din data de 17.01.2023, respectiv: – șef schimb carieră Sector Jilț Sud (numit în funcția de coordonator Cariera Jilț Sud) – șef sector 1 Excavație, – adj. șef Secția Mecanică – ing. Șef (fost) coordonator Cariera Jilț Sud – (fost) șef UMC Jilț – director direcția comercială – șef Serviciu Achiziții, Lucrări – Servicii – Responsabil procedură de achiziție – inginer Birou PU Producție UMC Jilț – lucrător la Biroul Prevenire și Protecție și secretar CSSM – șef Birou Prevenire și Protecție – adj. șef Secția Mecanică – secretar CSSM, – coordonator activitate PPSM – ing. Șef producție UMC Jilț – salariații responsabili cu instruirea personalului pe linie de securitate și sănătate în muncă în cadrul UMC Jilț”, se preciza în documentul menționat.

Claudiu Matei