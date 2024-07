Amor la 70 de ani! Bătută și abuzată de fostul partener!

Dragoste cu năbădăi și cătușe la Țânțăreni, acolo unde un localnic de 66 de ani a ajuns în spatele gratiilor pe motiv că a încercat să își violeze fosta parteneră.

Femeia, mai mare cu un an ca el, are un băiat plecat la muncă în Italia și acesta este cel care a cerut ajutorul la polițiștii din sat în cursul serii de marți. Bărbatul a instalat în gospodărie mai multe camere de supraveghere înainte de a pleca în străinătate, iar acum acestea i-au fost de mare ajutor. El știa că mama sa nu mai dorește o relație cu cel de care se despărțise și, ca urmare, când l-a văzut pe acesta în curtea casei, a dat alarma. Vecinii nu știau că femeia ar fi în pericol, chiar dacă au auzit zgomote din gospodăria acesteia. „El a pus prin toată casa și prin curte camere. Stă în Italia și vede tot, are vreo 4 camere instalate. La ea aici, la vecina, dacă e lacătul pe poartă înseamnă că e acasă, că ea intră și iese prin spate. Are pe acolo o poartă, iar el a văzut cum a venit ăsta la ea și a început s-o lovească. A spart geamuri, uși, ce-o fi făcut pe acolo, că eu am auzit zgomot, dar m-am gândit că e ea la lemne, face ceva pe acolo. Apoi m-am trezit cu polițiștii și salvarea pe stradă și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Mi-e și rușine, că am vorbit cu oamenii ăia care au venit, polițiști, procurori, ce erau ei, și cică i-au găsit pe amândoi dezbrăcați, ea era și lovită peste față”, a povestit o localnică. Pe strada respectivă, majoritatea localnicilor sunt femei în vârstă, văduve și cu copii în străinătate. Una dintre ele spune că a văzut când femeia lua bătaie, dar nu a intervenit pentru că nu a vrut să își facă singură probleme. „Ea era mereu pe după poartă și dacă ți se întâmpla ceva rău nu se băga pentru că nu vroia să fie de martoră. Așa și eu, n-am vrut să fiu de martoră. Dar am văzut cum a dat în ea, vai de sufletul ei. Dar cred că și-a căutat-o că ea s-a dus după el, a dus toată mâncarea la el acasă, iar când s-a terminat a venit aici și a venit și el după ea. Veneau amândoi pe bicicletă, ca doi porumbei, oameni la 70 de ani”, a spus femeia. În cele din urmă, polițiștii care au intervenit prompt au reușit să o salveze pe victimă, agresorul fiind imediat reținut pentru 24 de ore. „În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat imediat la domiciliul femeii din Țânțăreni, care, alarmați de strigăte, au desfăcut lanțul cu care era închisă poarta de acces, au pătruns în locuință, unde au verificat toate încăperile, iar în una din dependințe au identificat un bărbat, în vârstă de 66 de ani, dezbrăcat parțial, care încerca să întrețină relații intime cu femeia, fără acordul acesteia. Bărbatul a fost imediat imobilizat de polițiști și încătușat, fiind ulterior dispusă măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că în după-amiaza aceleiași zile, în jurul orei 17:10, bărbatul în cauză a spart geamurile de la ușa de acces în locuința femeii, ar fi pătruns fără drept în încăpere, unde ar fi lovit-o pe aceasta cu pumnii în zona feței și a corpului, ar fi deposedat-o de telefoanele mobile, după care ar fi încercat să întrețină relații intime cu aceasta prin violență. Femeia în vârstă de 67 de ani prezenta multiple urme de violență la nivelul ochilor și buzei superioare, fapt pentru care polițiștii au solicitat ambulanța și au asigurat transportul acesteia la Spitalul Turceni, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Față de bărbatul de 66 de ani, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie, violare de domiciliu, distrugere și tentativă de viol și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propunere corespunzătoare. Menționăm faptul că în conformitate cu articolul 52 din Legea nr. 218/2002, polițistul este obligat să ia măsurile necesare pentru înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor, în toate situațiile în care ia cunoștință direct ori când este sesizat despre acestea. Totodată, polițistul este îndreptățit să pătrundă, în orice mod, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană aflată în pericol și a prinde autorul unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante, prin violență, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că acesta se află în acel spațiu”, a transmis IPJ Gorj.

Gelu Ionescu