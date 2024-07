Amenzi mari de la inspectorii de muncă. Angajatorii din județ folosesc muncitori fără a le încheia contracte de muncă, motivând că sunt „zilieri”

Inspectorii de muncă din Gorj au făcut 48 de controale în perioada 8-14 iulie, care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă.

Astfel, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de 221.000 lei, dintre care 100.000 pentru muncă nedeclarată. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 96 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. În zilele de sâmbătă și duminică, doi inspectori de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă au acționat pe teren pentru verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

Un angajator din comuna Plopșoru, având domeniu de activitate Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun a fost sancționat cu suma de 40.000 lei pentru folosirea în activitate a două persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Un alt angajator cu sediul social în județul Mehedinți, având domeniu de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a fost sancționat cu suma de 40.000 lei pentru folosirea în activitate a două persoane fără încheierea în prealabil a unui contract individual de muncă, acesta fiind depistat pe raza Municipiului Motru. Un alt angajator din orașul Târgu-Cărbunești, având domeniu de activitate Activitați de asistență medicală specializată, a fost sancționat cu suma de 20.000 lei pentru folosirea în activitate a unei persoane fără încheierea în prealabil a unui contract individual de muncă.

„Atragem atenția angajatorilor din domeniul restaurantelor, respectiv cei care organizează diverse evenimente (nunți, botezuri, aniversări etc.) și folosesc în activitate persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă sub pretextul că aceștia sunt zilieri, faptul că prestarea activității de către respectivele persoane trebuie să se efectueze în baza unor contracte individuale de muncă. Activitatea desfășurată de către aceștia nu are caracter ocazional (activitate care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental) așa cum este definită de Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii riscând amenzi de până la 200.000 lei”, a precizat inspectorul șef al ITM Gorj, George Romanescu.

M.C.H.