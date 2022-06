Amenzi de 10.000 lei pentru un supermarket, un bar și un fast-food

Aproape o sută de controale au fost făcute săptămâna trecută de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor. În urma neregulilor depistate au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale reprezentând un avertisment scris și nouă amenzi în cuantum de 46.300 de lei, unor operatori și persoane fizice din Bâlteni, Căpreni și Târgu-Jiu.

Un supermarket, un bar, un fast-food și un magazin alimentar au fost amendate cu câte 10.000 de lei fiecare.

„Pentru depozitarea neadecvată a unor produse alimentare – băuturi alcoolice și răcoritoare, apă minerală, ulei, zahăr și ciocolată ce erau amplasate în afara spațiului de depozitare, sub acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi necorespunzătoare, un supermarket a fost amendat cu 10.000 de lei”, a comunicat DSVSA Gorj.

În cazul magazinului alimentar, neregulile se referă la depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare congelate (carne de pasăre lângă legume) și a unor băuturi alcoolice și răcoritoare (așezate direct pe paviment, în fața magazinului). În plus, vitrina frigorifică nu era prevăzută cu termometru pentru monitorizarea temperaturii de depozitare a produselor alimentare.

Aceeași amendă, de 10.000 lei, a fost dată unui fast-food, pentru desfășurarea activităților de fast-food și catering în spații neaprobate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Pentru că sursa de apă nu era funcțională, chiuveta nu era dotată cu facilități igienice, unele produse alimentare (baxuri cu băuturi răcoritoare) erau depozitate direct pe paviment, nu exista amenajat un spațiu delimitat și inscripționat pentru produse neconforme, iar personalul lucrător nu a putut face dovada existenței fișei de aptitudini, patronii unui bar s-au ales cu amendă de 10.000 de lei.

Au mai fost date și amenzi mai mici, de 1.200 lei. Este cazul unui laborator de patiserie, pentru depozitarea unor ustensile de curățenie și igienizare în spațiul destinat depozitării produselor alimentare neperisabile sau a unui bar, pentru depozitarea necorespunzătoare a băuturilor. Baxurile cu apă plată, bere și sucuri era așezate direct pe paviment sau în afara spațiului de depozitare, sub acțiunea directă a razelor solare.

Aceeași amendă a primit-o și un gorjean, pentru comercializarea directă a produselor alimentare și a hranei pentru animale în spații neaprobate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și fără respectarea condițiilor de igienă, conform prevederilor legislației în vigoare. Drept urmare, inspectorii DSVSA au dispus reținerea produselor respective, urmând a fi distruse.

I.I.