Amandine Balzinc, a doua portăriță transferată la Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a perfectat al cincilea transfer al verii. Gruparea gorjeană din Liga Florilor s-a înțeles cu portărița franceză Amandine Balzinc. În vârstă de 31 de ani, goalkeeperul vine de la CS Dacia Mioveni și a semnat cu noul său club pentru un sezon. Amandine s-a format ca jucătoare la Le Havre AC Handball. În țara natală a mai jucat pentru A.S. Cannes Handball, OGC Nice și MHB Merignac Handball, acolo unde a evoluat timp de patru sezoane, până în 2020. Au urmat trei ani la Toulon Metropole Var Handball, iar apoi a ajuns în România. Balzinc a declarat că oportunitatea de a rămâne în Liga Florilor, dar și proiectul de la CSM Târgu Jiu au convins-o să continue în primul eșalon autohton. ,,Sunt foarte fericită să mă alătur CSM Târgu Jiu. Este un club cu ambiții mari, pe care l-am observat pe tot parcursul sezonului trecut. Apreciez atmosfera din Sala Sporturilor și sunt sigură că îmi va da mai multă forță pe teren. Este adevărat, am acumulat experiență, dar vreau să îndeplinesc această nouă provocare. Atunci când clubul m-a contactat am considerat că este cea mai bună propunere pentru mine. Aștept cu nerăbdare această nouă provocare alături de suporteri, de colegele mele și staff-ul echipei. Îmi propun un nou început și sunt pregătită să-mi ajut echipa. Vreau să mă simt parte a familiei. Vreau să simt un grup puternic, cu coeziune pentru a ne scrie povestea. Cred că Liga Florilor este foarte puternică. Îmi place să joc împotriva celor mai bune jucătoare din sportul nostru în fiecare săptămână. Descoperirea ligii românești a fost una dintre cele mai bune experiențe ale mele. Abia aștept să-i întâlnesc la sală și aștept cu nerăbdare să aud sprijinul lor pe tot parcursul sezonului”, a dezvăluit jucătoarea franceză.

Alte patru jucătoare au venit la CSM în această vară: Fanta Keita, Marija Petrovic, Yevheniia Levchenko și Ljubica Nenezic.

Cătălin Pasăre