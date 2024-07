Alexandru Beșliu, medalie de aur la seniori. A câștigat Cupa României

Luptătorul Alexandru Beșliu a obținut primul aur la seniori. Legitimat la CSM Târgu Jiu, Alex s-a impus la Cupa României. Sportivul, pregătit de Mădălin Gorjanu, a triumfat la categoria 97 de kilograme. Competiția s-a desfășurat la Târgu Mureș, în perioada 26-28 iulie. La 23 de ani, ,,Bahama”, așa cum este cunoscut de prieteni, și-a îndeplinit unul dintre obiectivele sale. ,,Mă simt împlinit cu această reușită, cu acest trofeu. Sunt bucuros, emoționat, dar acum simt cu adevărat că tot efortul depus la antrenamente a dat roade. Au fost antrenamente grele, competiții dure, adversari puternici, dar din toate am învățat și astăzi am putut să mă bucur de acest trofeu. Era unul dintre țelurile mele, acela să devin campion la categoria de vârstă seniori. Participarea mea la acest turneu a decurs exact cum mi-am dorit. Sincer, nu credeam că atât de devreme pot obține un titlu de campion la seniori, dar cu multă muncă, dăruință și susținere din partea celor apropiați am reușit. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au crezut în mine și m-au sprijinit în toată această perioadă”, a declarat Belșiu pentru csmtargujiu.ro.

,,Nu este un rezultat întâmplător. Este rezultatul unor antrenamente dure, zilnice, dar și dorința imensă de a arăta că se poate. Un titlu la seniori lipsea de foarte mult timp la Târgu Jiu și mă bucur mult de tot pentru Alex. Sunt convins că vor urma și alte rezultate bune. Sper ca acest lucru să dea și mai multă încredere juniorilor care vin din spate. Atunci când există încredere și susținere apar și rezultate mari. Alex a avut trei competiții majore în mai puțin de 40 zile și asta l-a menținut în vârf de formă. Mulțumim pentru acest lucru domnului director Robert Bălăeț, care ne-a susținut și înțeles de fiecare dată”, a adăugat Mădălin Gorjanu, antrenorul secției de lupte de la CSM Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre