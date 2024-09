Alex Stoica nu pune presiune pe echipa sa: ,,Cu siguranță, gazdele sunt favorite”

Gilortul Târgu Cărbunești se pregătește de confruntarea de la Fărcășești cu ,,vulturii”. Gazdele sunt neînvinse în campionat, iar trupa lui Alex Stoica își propune să le provoace prima înfrângere. Ambele echipe au acumulat șase puncte, dar au o linie diferită de clasament. Antrenorul oaspeților este mulțumit de parcursul de până acum, mai puțin de cartonașele roșii încasate în primele trei etape. Este, cu certitudine, un meci al orgoliilor, a spus principalul de la Cărbunești. ,,Consider că parcursul a fost unul bun, având în vedere că am jucat cu echipe bune ale seriei, având în vedere că am jucat în primele trei meciuri în 10 jucători aproape o repriză. Am strâns până la urmă șase puncte în patru etape și asta mă face mulțumit. Cu siguranță, meciul care urmează va fi unul greu, pentru că știm foarte bine că Fărcășești nu a pierdut până acum. E un derby, dacă pot spune așa, al județului Gorj, pentru că până la urmă sunt singurele echipe care joacă în Liga a treia. Nu contează cu cine jucăm, important pentru noi e să facem un joc bun și la final să obținem victoria. În ultima partidă cu Dăești, nu am mai luat niciun cartonaș, așa că nu cred că vor mai fi probleme de genul acesta. Consider că unele cartonașe s-au dat foarte ușor, așa că sper, în continuare, să avem mai multă grijă și să nu mai ajungem să luăm cartonașe”, a declarat Stoica.

Interesant, deși Vulturii este o nou promovată, tehnicianul doljean consideră că formația lui Cătălin Bucă pleacă favorită în confruntarea de astăzi. ,,Având în vedere că suntem la egalitate de puncte și jucăm la Fărcășești, cu siguranță gazdele sunt favorite în această partidă, însă noi mergem să ne jucăm șansa. Până la urmă, este fotbal, nu contează dacă joci acasă sau în deplasare, atunci cât faci un joc bun, poți câștiga oriunde”, a afirmat Stoica. Vulturii Fărcășești – Gilortul Târgu Cărbunești se dispută începând cu ora 17.00. Meciul contează pentru etapa a cincea din Seria 8 a Ligii 3 la fotbal.

Cătălin Pasăre