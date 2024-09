Alex Stoica, mândru după succesul cu ARO Câmpulung: ,,Jucătorii au dat dovadă de bărbăție”

Gilortul Târgu Cărbunești a început campionatul cu un succes important. Gorjenii au trecut, pe teren propriu, de ARO Câmpulung Muscel, scor 1-0. Singurul gol al confruntării a venit pe final de meci, fiind înscris de Paolo Viespe, în minutul 84. Victoria a fost obținută în condiții puțin probabile. Căpitanul Alex Avrămescu fusese eliminat în minutul 67. Mai mult, gazdele puteau câștiga mai lejer, însă Ionuț Gîlcescu a ratat un penalti în prelungiri.

,,Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudine. Au dat dovadă de bărbăție, au luptat 95 de minute, mai ales că în repriza a doua am rămas în 10 jucători și am reușit să și marcăm. Am avut și un penalti ratat, cu siguranță a fost un meci foarte greu, un meci pe care ni-l puteam face mai ușor dacă marcam din cele trei-patru ocazii mari din prima repriză. Până la urmă, sunt trei puncte foarte mari împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din serie, o echipă care vrea în play-off și chiar la barajul de promovare. E o victorie binemeritată”, a declarat Alex Stoica pentru pagina oficială a clubului, după confruntare. Pentru gorjeni urmează acum o deplasare SCM Râmnicu Vâlcea, cea mai puternică echipă din serie în opinia antrenorului doljean. ,,E cel mai puternic adversar din serie, sper să ne mobilizăm pentru că l-am pierdut și pe Avrămescu astăzi, a primit cartonașul roșu. Sper să facem un joc bun, pentru că vom avea un meci foarte dificil, cu o echipă care, în opinia mea, are un lot de Liga 2”, a mai spus Stoica.

Gilortul în partida cu ARO: Iuțalîm – Marica (76′ Lazăr), Mitrache, Martin, Vespe – Avrămescu (cpt), Oprișa – Săulescu (58′ Dănescu), Rădulescu (58′ Roncea), Bucur (76′ Viespe) – Gîlcescu. Rezerve neutilizate: Spînu – Siewe, Popescu, Urlan, Brujan. Antrenor: Alex Stoica.

Cătălin Pasăre