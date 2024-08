Alex Mitriță, gata de plecarea de la Universitatea Craiova

După meciul cu Sepsi câștigat de Universitatea Craiova cu 2-1, Mihai Rotaru a anunțat că Alexandru Mitriță, autorul unei duble, are o ofertă concretă din zona Golfului, iar un transfer s-ar putea realiza în următoarele zile. În ciuda ofertei primite, Rotaru susține că Mitriță a ținut să joace contra lui Sepsi, chiar dacă exista riscul unei accidentări care să îi blocheze mutarea la o echipă unde poate încasa ,,câteva milioane de euro”.

Sosit gratis la Universitatea Craiova, în vara anului trecut, Alexandru Mitriță ar urma să plece din Bănie contra unei sume de bani. ,,Mitriță trebuie felicitat. A jucat în seara asta, iar el are pe masă un contract din afară, un contract foarte bun. Am avut o înțelegere. Dacă cifrele sunt bune pentru el și pentru club, vom lua o decizie. El este cu atât mai mult de admirat. Are un contract foarte bun pe trei ani din zona Golfului și, totuși, a ținut să joace cu riscul de a se accidenta și de a nu prinde contractul. Asta înseamnă că are un psihic foarte puternic. Nu e ușor să lași câteva milioane de euro la riscul unui meci. Nu s-a pus problema ca Mitriță să plece liber. Există o ofertă pentru club. De fapt, avem două echipe din afară, dar una a venit inclusiv cu salariul pentru jucător. Repet, Alex știe, se negociază de câteva zile. Costel Gâlcă știe de acest lucru, a vorbit cu Alex și l-a întrebat dacă vrea să joace sau nu”, a declarat Mihai Rotaru, la Digisport. Cinci goluri și o pasă decisivă a reușit Mitriță în primele șapte meciuri din acest sezon.

M.P.