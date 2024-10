Alex Bourceanu, vineri la Fărcășești

ACS Speed Academy schimbă antrenorul înainte de meciul cu CS Vulturii Fărcășești. Pe banca piteștenilor va sta un nume cu greutate, Alex Bourceanu. Este vorba despre fostul mijlocaș gălățean, cu 27 de selecții în naționala României. Nu este prima dată când Bourceanu colaborează cu Speed Academy, în urmă cu un an și jumătate semnând un acord ca fotbalist. Din această postură, a câștigat două titluri de campion (2013, 2015), o Cupa a României (2015), două Cupe ale Ligii (2015, 2016) și o Supercupă (2014), toate cu FCSB (fosta Steaua). A mai evoluat la Dunărea Galați, Oțelul Galați, Poli Timișoara, Trabzonspor (Turcia), Arsenal Tula (Rusia), Dunărea Călărași și Gloria Buzău. De asemenea, Bourceanu, parte a echipei naționale de minifotbal, a ieșit campion mondial în turneul organizat în Kazahstan. Fostul internațional îi ia locul lui Alin Popescu, cel care a promovat echipa din Liga 4 în Liga 3 în vară, deși argeșenii sunt pe podium în campionat, la egalitate de puncte cu Vulturii Fărcășești (9), dar cu golaveraj superior. În etapa a 7-a din Liga 3, prima cu Alexandru Bourceanu antrenor principal, Speed Academy va întâlni, în deplasare, chiar pe Vulturii Fărcăşeşti. Partida din Seria 8 se joacă vineri, 11 octombrie, de la ora 15.00.

În runda precedentă, Vulturii Fărcășești a suferit primul eșec în campionat. Gorjenii au cedat la Vâlcea, împotriva liderului SCM Râmnicu, scor 2-0. Antrenorul Cătălin Bucă a declarat că oaspeții i-au respectat prea mult pe favoriți. Chiar dacă a avut absențe, atitudinea l-a dezamăgit pe tehnicianul vizitatorilor, care vrea să joace în faza superioară a campionatului la finalul sezonului regular.

“E prima înfrângere, într-adevăr. Ştiam că jucăm cu liderul seriei, că au echipă bună, dar am rămas dezamăgit de atitudinea noastră. Puteam mult mai mult. Am jucat cu teamă, nu la adevărata valoare. Ne-au lipsit și trei jucători, dintre care doi de baza, titulari, și căpitanul echipei, dar asta nu scuză cu nimic prestația noastră. Ramân la părerea că puteam mult mai mult, chiar dacă Vâlcea e o echipă bună și îsi merită locul din clasament. Se vede că s-au întărit, că au venit jucători cu experiență si sunt o echipă de temut. După părerea mea, nu au contracandidat la promovare în seria noastră. Ei știu dacă reușesc mai departe să treacă de baraj. Acolo e un fel de loterie. Muncești un an și ajungi la loterie. Dar, una peste alta, se vede că e echipă cu experiență, bună. La noi, obiectivul a fost salvarea de la retrogradare, dar eu am un obiectiv personal, accederea în play-off. La Fărcășești este o stabilitate pe care, din păcate, la Horezu nu am avut-o”, a spus Cătălin Bucă pentru Arena Vâlceană.

Liga 3 – Meciurile Etapei 7

Oct 11, 2024 15:00 CS Vulturii Fărcăşeşti – ACS Speed Academy

Oct 11, 2024 15:00 ACSO Filiaşi – SCM Râmnicu Vâlcea

Oct 11, 2024 15:00 ATCS Sparta Râmnicu Vâlcea – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

Oct 11, 2024 15:00 ACS Unirea Bascov – CSM Jiul Petroşani

Oct 12, 2024 15:00 ACS Viitorul Dăeşti – ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel

Cătălin Pasăre