Alex Berca: ,,Trebuie să lucrăm mai mult”

CSM Târgu Jiu a pierdut prima confruntare oficială a sezonului. Gorjenii au cedat în Turul I al Cupei României, 54-79(14-17, 17-17, 10-22, 13-23) cu CSM Ploiești. Elevii lui Giannis Damalis au rezistat o repriză și au oferit, pe alocuri, o prestație bună din punct de vedere defensiv. În schimb, ofensiva gazdelor nu a dat foarte multe motive de satisfacție, dar echipa trebuie judecată după câteva meciuri de verificare, confruntarea cu prahovenii venind practic înaintea ,,amicalelor” din pre-sezon. Gorjeanul Alex Berca s-a întors la Târgu Jiu și a declarat că echipa are valoarea necesară să revină în LNBM. El a reușit 11 puncte în jocul de luni. ,,M-am simțit foarte bine pe parchet, mai avem de muncit, dar ne-am integrat foarte bine unii cu ceilalți. Ca echipă, eu spun că am avut un început bun. Nu vreau să spun că de asta s-a pierdut meciul, dar mai avem de muncit din punct de vedere fizic. Cei de la Ploiești au mai multe meciuri de pregătire, dar noi trebuie să dăm înainte, să lucrăm mai mult și cu cap. Consider că orice este posibil, cu multă muncă și devotament. O echipă care evoluează într-un sistem foarte bine pus la punct, poate să facă pasul spre LNMB. Vreau să fiu cât mai liniștit, fericit și să pot să ajut cât mai mult această echipă”, a spus Berca.

Luca Cârstea a terminat partida cu 12 puncte, iar Modibo Diaby a contabilizat 12 recuperări. Camil Berculescu nu a evoluat, fiind accidentat.

Antrenorul Giannis Damalis vrea cel puțin patru partide amicale în perioada următoare.

,,Am văzut o reacție defensivă foarte bună, am avut doar 14 antrenamente împreună. Sunt și aspecte bune. Este evident că nu este o perioadă propice pentru a juca meciuri oficiale. E îmbucurător că am primit doar 34 de puncte până în pauză. Ne dorim să jucăm 4-5 meciuri amicale înainte de startul sezonului”, a declarat grecul.

CSM Târgu Jiu: Khydarius Smith 10p, Andrei Bărăgan 5p, Kaleb Lamar Higgins 6p, Adrian Vaida 3p, Luca Ștefan Cârstea 12p, Alexandru Mitu, Alexandru Berca 11p, Modibo Diaby 5p, Flavius Toropu 2p.

Cătălin Pasăre