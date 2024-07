Agricultura pe înțelesul tuturor – În curând trebuie înființate noile culturi furajere perene

O lucernieră – bine înfiinţată şi exploatată va da rezultate mulţumitoare timp de cel puțin 4 ani, o trifoişte – timp de 2 – 3 ani, iar o pajişte cultivată – păşune sau fâneţe – timp de 5 – 6 ani sau chiar mai mulți. După aceste vârste, structura floristică se modifică accentuat an de an în defavoarea speciilor valoroase însămânţate de noi şi tot mai mult în favoarea celor sălbatice, mai puţin valoroase din punct de vedere furajer, dar mult mai puternice biologic. Viaţa lucernierelor şi a trifoiştilor mai poate fi prelungită cu cel puțin 2 ani prin supraînsămânţare în stadiul de declin, cu amestec de graminee perene, cam 15 – 20 kg sămânţă / ha, şi desigur, li se menţine destinaţia pentru fân. Astfel se obţine un minunat fân de amestec – leguminoase cu graminee, şi se amână cu peste 2 ani o importantă cheltuială, căci înfiinţarea acestor culturi este destul de costisitoare, necesitând 20 – 25 kg sămânţă de lucernă sau trifoi / ha, sau 25 – 35 kg seminţe de ierburi graminee, care au prețuri mari. Pentru prelungirea duratei de exploatare a lucernierelor şi trifoiştilor se folosesc cantităţi de seminţe de ierburi graminee perene pe jumătate faţă de normele recomandate pentru culturile pure, corectate desigur cu procentul de participare a lor în amestecul de semănat. Operaţiunea se efectuează în perioada 15 august – 15 septembrie, prin discuirea lucernierelor sau trifoiştilor aflate în declin de producţie, după cosire, şi semănatul anestecului de graminee ca: golomăţ, raigras peren şi hibrid, festuca, timoftică etc în cantitate totală de 15 – maximum 20 kg sămânță / ha, urmată de o tăvălugire energică. Dacă nu dispunem de tăvălug care, ca și alte utilaje agricole, a cam devenit piesă de muzeu, se poate recurge la călcarea semănăturii cu oile la păşunat. Foarte utile pentru acest lucru sunt semănătorile de păioase prevăzute cu brăzdare tip dublu disc , deoarece asigură mai bine introducerea seminţelor în sol decât cele tip patină . Înfiinţarea noilor culturi multianuale, de lucernă, trifoi sau graminee, începe cu arătura adâncă după administrarea unei doze de 100 – 120 kg substanţă activă de fosfor / ha sub formă de superfosfat sau îngrăşăminte complexe tip C – 16.48.00. Această arătură se efectuează în prima sau a doua săptămână a lui august, iar în săptămâna premergătoare însămânţării se face pregătirea terenului prin discuiri repetate, se pregăteşte terenul ,,ca de ceapă”, și cu o zi înainte de semănat, sau chiar în aceeaşi zi, se va proceda la tăvălugirea terenului pentru a preîntâmpina încorporarea prea adâncă a seminţelor, dar a restabili totodată capilaritatea solului, ca astfel să se asigure ascensiunea apei din sol la nivelul seminţelor. Pentru aceste culturi sau amestecuri furajere, adâncimea de semănat nu trebuie să depăşească 2,5 – 3,0 cm căci aceste plante au o putere de străbatere a solului mai redusă şi pot pieri înainte de ieşirea la suprafaţă. După semănat se face din nou tăvălugirea semănăturii, pentru punerea intimă în contact a seminţelor cu solul, cu tăvălugul neted în agregat cu grapa de mărăcini pentru prevenirea formării crustei ca urmare tasării. Procedând astfel, puneţi baze temeinice viitoarelor culturi care vor dura, trebuie să dureze, cel puțin 4 – 5 ani. Nu neglijaţi nici sămânţa, care trebuie să fie mai veche de un an, pentru postmaturaţie, dar cu o bună germinaţie. Aceasta se poate verifica foarte uşor, şi chiar se impune acest lucru, pentru a asigura culturi uniforme şi bine încheiate. Se iau 100 seminţe din fiecare lot şi se pun pe o lavetă de pânză întro farfurie, se acoperă cu o altă lavetă şi apoi se toarnă apă până ce aceasta acoperă seminţele. Vasul astfel pregătit se pune la adăpost, la întuneric, se menţine mereu umed şi după cca o săptămână se desface şi se numără seminţele negerminate iar prin diferenţă din 100 se obţine puterea de germinare a lotului de seminţe.

Seminţele de trifoliene din recolta anului în curs pot avea o germinaţie chiar și sub 10 %, fiind nematurate fiziologic pentru aceasta, dar peste un an aceasta va oscila în jurul a 90 %.

M-am bătut ca un leu înfometat (când acesta abia se mai ținea pe picioare). Ion VELICAN

Seminţele de leguminoase, lucernă, ghizdei, trifoi, trebuie să fie obligatoriu decuscutate, căci altfel, în mod sigur, cultura viitoare va fi infestată cu cuscută, torţel, o plantă parazită extrem de dăunătoare şi foarte greu de combătut. Verificarea decuscutării se face simplu, prin frecarea seminţelor între palme şi dacă astfel mâinile se acoperă cu o pudră cenuşie, care de fapt este pilitura de fier folosită la decuscutare, putem fi siguri că lotul nu are seminţe de cuscută în el. Dacă aceste seminţe nu au fost decuscutate, să nu le cumpăraţi şi nu le folosiţi, căci vă faceţi singuri rău, infestând terenul cu această plantă păcătoasă, de care foarte greu veţi scăpa apoi. În mod normal, seminţele cu parametrii biologici buni vă asigură o densitate de 1.000 – 1.800 plante / mp, în funcţie de pretenţiile tehnologice ale fiecărei specii. Până în toamnă, culturile semănate astfel vor răsări şi vor creşte suficient ca să ierneze bine, iar în primăvară să ia un start corect, timpuriu şi să aibă câştig de cauză în lupta cu buruienile, care, fiind sălbatice, ar putea chiar compromite semănăturile din primăvară dacă nu se folosesc ierbicidele adecvate. Înfiinţând aceste culturi în intervalul 15 august – 15 septembrie se evită costurile suplimentare cu ierbicidele, se evită coasele de curăţire din primăvară, care dau fânuri de proastă calitate şi nici nu garantează salvarea noilor semănături din lupta cu buruienile. Coasa de curăţire prea timpurie poate afecta grav tinerele plante de cultură neajunse în fenofaza optimă pentru aceasta, iar cea prea târzie sigur va conduce la dispariţia plantelor de cultură ca urmare a sufocării lor de către buruieni, așa că, până la urmă vorba românului înțelept: „ș-așa-i bine, ș-așa-i bine; cum o dai ca dracu vine”.

Norma de sămânță pentru însămânțare în cultură pură:

Notă : – Densitatea și norma de sămânță de mai sus sunt stabilite pentru cultuă pură. Pentru amestecuri perene aceste cantități se reduc la procentul de participare al fiecărei specii în amestec.

Amestecuri perene pentru fân:

De obicei, astfel de amestecuri se realizează între o leguminoasă perenă pentru fân aflătă în ultimul an de exploatare în cultură pură, lucernă, trifoi, ghizdei, peste care se supraînsămânțează una sau mai multe graminee perene ca timoftică, golomăț, păiuș sau obsigă cu norme de sămânță ce nu pot depăși 50 % din cea pentru cultura pură. Aceste amestecuri se mai exploatează 2 – 3 ani, obținând un fân de foarte bună calitate. Epoca optimă de semănat este tot între 15 august – 15 septembrie, după cosirea leguminoasei perene pentru fân. Patul germinativ se realixează prin una sau maximum două discuiri superficiale, pe direcții perpendiculare, cu discul complet deschis, ca să facă doar sfâșierea terenului, fără dislocarea și răsturnarea brazdei, trasând astfel pe teren doar mici șanțuri, tăieturi, în care vor pătrnde semințele și care vor despica și tufele leguminoselor, provocând astfel reintinerirea culturii, iar după semănat se tăvălugește foarte bine cultura pentru punerea în contact a semințelor cu solul și a asigura astfel acestora o bună și rapidă răsărire. Mai rar se recurge la cultivarea în ogor propriu a unor astfel de amestecuri, dar și atunci se respectă aceleași norme de sămânță, iar patul germinativ se pregătește la fel de bina ca și pentru culturile pure.

Amestecuri perene pentru pășunat:

Notă: – în cazul pajiștilor cultivate pentru pășunat nu se introduce lucernă sau trifoi roșu în amestec , ci doar trifoi alb, sparcetă sau ghizdei, căci numai aceste leguminoase suportă pășunatul și călcatul și nici nu crează pericolul de meteorizații, umflări, la ierbivorele rumegătoare.



Trebuie să înfiinţaţi lucernierele, trifoiştile şi amestecurile furajere de leguminoase şi ierburi graminee perene, pentru fân sau păşunat, în perioada 15 august – 15 septembrie, căci numai în această perioadă ele găsesc condiții optime de răsărire și luptă bine cu buruienile.



Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea

Ghidul fermierilor mici și mijlocii:

1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole – ediția 2020 ,

ediția 2020 2 – Viticultură și vinificație – ediția 2021,

– ediția 2021, 3 – Pomicultură – ediția 2022

– ediția 2022 4 – Zootehnie – ediția 2023

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, pe pământ – căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383 / 2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar:

Cu câteva zile înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e… nimic nu e!

Ing. Ion VELICI