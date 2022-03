Agricultura pe înțelesul tuturor – Graficul lucrărilor agricole în luna aprilie

Mai întâi efectuați lucrările restante din luna martie și apoi în sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:

a)– ierbicidarea cerealelor păioase – este extrem de important să se facă în perioada optimă pentru aceasta ca să se asigure astfel protecția culturii la efectul fitotoxic și pentru ea al ierbicidelor. La cerealele păioase această perioadă a fost stabilită exact între fenofazele înfrățire și împăiere cu condiția ca buruienile să fi răsărit.

Împăierea este acea fază când cerealelor păioase le-au apărut primele internodii, primele intervale între două noduri succesive ale viitoarelor tulpini pai ale plantelor. În afara acestui interval majoritatea ierbicidelor recomandate pentru păioase devin fitotoxice pentru culturile pe care s-au aplicat. Buruienile au și ele sensibilitate sau rezistență la aceste ierbicide și cunoașterea exactă a sortimentului existent (bonitarea buruienilor) ajută la alegerea corectă a produselor de folosit. Astfel pentru lanurile cu buruieni sensibile la acidul 2,4 D (rapiță, lobodă, pălămidă etc) la toate culturile de cereale păioase se utilizează DMA 6 sau Sardem; pentru lanurile infestate cu buruieni rezistente la 2,4 D (roman, pelin, mac, turiță, susai, volbură etc) recomandăm Oltisan, Icedin, Lintur, Sansac, Mustang, Lotus, Buctril, Glem, Grodil.

Pentru turiță la unul din produsele de mai sus se adaugă în soluție Starane sau Tomigan iar pentru iarba vântului și ovăz sălbatic în același mod se adaugă Topic, Assert, Puma sau Grasp + Atplus. Aceste amestecuri nu pot fi aplicate în culturile de ovăz. Dozele acestor erbicide vor fi cele recomandate de producător și scrise pe ambalajele în care acestea se comercializează; pentru aceasta păstrați aceste ambalaje până la recoltarea culturilor la care s-au folosit. Vă va prinde bine aceasta și în cazul unui eventual conflict cu producătorul erbicidului.

Simultan cu aplicarea ierbicidelor în aceste culturi se poate face și fertilizarea suplimentară fazială eztraradiculară cu îngrășăminte complexe foliare sau cu uree. Se vor folosi cantitățile de îngrășăminte foliare recomandate de producător sau până la 10 kg de uree/ha dizolvată separat în apă și adăugată în rezervorul mașinii de erbicidat când acesta este umplut pe jumătate cu soluția de erbicid. Sistemul de balbotare, amastecare a soluției, al instalației de erbicidare trebuie să funcționeze permanent pentru a menține omogenitatea soluției de erbicidat.

Cantitatea de soluție nu trebuie să depășească 200 – 250 l/ ha, dar nici să nu fie mai mică de 100 l/ha spre a asigura o probalitate suficient de mare de punere în contact a plantelor de cultură sau buruieni cu doza optimă de erbicid și a avea astfel un efect garantat al operațiunii.

La această lucrare trebuie respectate regulile de protecția muncii în sensul că nu pot participa la aceste lucrări minorii, bolnavii sau gravidele. De asemenea nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează la locul unde se alimentează utilajele de erbicidat. Punctul de alimentare nu trebuie să fie în apropierea surselor de apă de orice fel, a viiloor sau altor culturi sensibile la aceste produse iar în timpul alimentării utilajelor operatorul trebuie să stea cu spatele în vânt spre a evita contaminarea sa cu soluțiile toxice manipulate. Ambalajele acestor produse nu se refolosesc ci se distrug prin ardere.

b) – arătura de primăvară pe suprafețele destinate însămânțărilor de primăvară și rămasă neefectuată din toamnă căci cu cât ne apropiem de primăvară cu atât valoarea acestei lucrări descrește. Să nu uităm că arătura asigură 30 % din volumul și calitatea recoltelor iar cea mai bună arătură de primăvară este inferioară celei mai proaste arături de toamnă. Lucrarea se face mai la suprafață decât toamna, adică la o adâncime de 15 – 18 cm și cu grapă stelată pentru a favoriza păstrarea apei în sol. Atenție la încorporarea corectă a resturilor vegetale.

c) – semănatul culturilor normale, ca porumb, orzoaica de primăvară, fasole pentru boabe, dovleac etc. după ce a fost pregătit foarte bine patul germinativ.

În legumicultură

Se vor semăna și planta în câmp spanacul, ridichile de lună, mărarul, fasolea verde, fasolea uscată, castraveții, dovleceii, tomatele, ardeii și vinetele. Se va face treptat călirea răsadurilor prealabilă plantării în câmp.

La bine să răspunzi cu bine iar la rău să răspunzi cu …dreptate! Confucius.

În pomicultură

Se vor efectua tratamentele de la deschiderea mugurilor și de la începutul înfloririi (acolo unde este cazul) pe cer senin, fără vânt cu zeamă bordeleză sau alte fungicide și insecticide recomandate pentru această etapă. Nu uitați să adăugați în soluți 0,2 % aracet de lipit sau 4 – 5 linguri de zahăr la 10 litri de soluție pentru a asigura o bună aderență a soluției pe ramuri și că produsele pe bază de cupru nu se amestecă cu niciun al pesticid.

Pomii tineri, neintrați pe rod se tratează acum sau la avertizare cu aceleași produse ca și pomii roditori.

Pregătiți și amplasați în livezi grămezi de material fumigen pentru combaterea brumelor târzii din primăvară. Se va face săpatul terenului la proiecția coroanei pomilor tineri, plivitul lăstarilor de prisos.

În viticultură

Se reface sistemul de susținere de pe spalieri, cercuitul sau legatul corzilor pe spalieri și chiar plivitul lăstarilor de prisos, se aplică sapa mare sau motosapa pe toată suprafața după ce în prealabil s-au aplicat îngrășămintele chimice sau organice. De asemenea se plasează în vii grămezi cu material fumigen pentru prevenirea efectelor negative al brumelor târzii de primăvară.

În sectorul zootehnic:

În fermele de bovine – se vor continua activitățile cotidiene ca și până acum, se vor pregăti animalele pentru pășunat, se face tratamentul obligatoriu de primăvară. Se poate face dezinfectarea pășunilor cu soluție de sulfat de cupru 3 %.

În fermele de ovine și caprine – trebuie acordată atenție sporită protecției mieilor și iezilor împotriva gerului și precipitațiilor. Se va asigura tainul de mălai sau concentrate și fân de cea mai bună calitate mielor și iezilor în vârstă de peste 10 zile și pregătirea lor pentru înțărcat, se fac tratamentele obligatorii de primăvară, înainte de pășunat atât la tineret cât și la animalele adulte, se pregătesc pentru tuns sau chiar se tund dacă vremea permite aceasta și au împăiat. Se poate face dezinfectarea pășunilor cu soluție de sulfat de cupru 3 %.

În fermele de porcine – se va continua activitatea cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea animalelor din toate categoriile contra frigului și intemperiilor știut fiind că această specie este destul de sensibilă la factorii climatici

În fermele de păsări – mă refer la cele gospodărești – se va continua activitatea cotidiană cu un spor de preocupare la protejarea păsărilor contra frigului și a intemperiilor. Se pregătesc clocitorile și se obține prima tranșă de pui.

În stupine – se va verifica rezerva de hrană a familiilor și se va completa cu turte de zâhăr apicol sau siropuri. De asemenea se va face curățenie în zona de amplasare a stupilor și pregătirea stupinei și a familiilor pentru culesul de primăvară local, se identifică și obțin repartițiile pentru stupăritul pastoral.

Acest grafic de lucrări agricole se adresează micilor fermieri, gospodăriilor agricole familiale care de fapt reprezintă aproape totalitatea exploatațiilor agricole gorjene.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea – Ghidul fermierilor mici și mijlocii:

– vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole – ediția 2020,

– vol. 2 – Viticultură și vinificație – ediția 2021,

– vol.3 – Pomicultură – ediția 2022

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi oamenii actuali, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez cu fiecare articol pe care-l voi publica. Primesc suficient de multe telefoane prin care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli.

Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,

Bunăstarea vine de le sine apoi …

Ing. Ion VELICI