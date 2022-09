FC Rapid a anunţat că tehnicianul Adrian Mutu a fost operat de apendicită, după ce sâmbătă dimineața a fost diagnosticat la spitalul din Târgu Jiu.

„Adrian Mutu a fost consultat, sâmbătă dimineața, de un medic chirurg și de medicul de gardă de la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Târgu Jiu. Acesta s-a prezentat la spital cu dureri abdominale și a fost însoțit de medicul echipei de fotbal. Atât medicul chirurg, cât și medicul de gardă de la UPU, i-au pus diagnosticul corect, i-au spus că va avea nevoie de intervenție chirurgicală și i-au administrat tratamentul necesar (tratament cu antibiotic și calmante uzuale)”, a anunțat spitalul.

Antrenorul a decis să meargă la București, unde diagnosticul pus de medicii din Târgu Jiu a fost confirmat.

„Am fost tratat foarte bine de toată lumea de la spitalul din Târgu Jiu. Nu știam ce am când am venit la spital. Am fost consultat, mi s-au făcut analize, ecograf. Doamna doctor mi-a spus că am apendicită, iar eu am decis să merg la București, ca să am și o a doua opinie medicală. Ce mi s-a spus acolo, la voi, mi s-a confirmat aici, la Spitalul Floreasca”, a spus, duminică, Adrian Mutu, contactat telefonic de purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.