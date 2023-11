Adolescent în stare gravă. S-a urcat pe vagonul unui tren şi s-a electrocutat

Un adolescent în vârstă de 15 ani, din Târgu Cărbuneşti, s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren din Gara Târgu Jiu. Băiatul a fost transferat la un spital din Bucureşti.

„Astă seară, in jurul orei 19:00, a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe, un copil in vârstă de 15 ani cu arsuri de gradul 2, 3 și 4 pe 90% din corp. De asemenea, copilul prezenta și politraumatism prin cădere de la înălțime. Era conștient când a fost adus. A fost stabilizat in UPU și transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, secția Chirurgie plastică”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

În urma evenimentului, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.