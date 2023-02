AD Gorj: Cerem urgent măsuri eficiente de siguranță publică!

În urma fenomenelor seismice recente ce s-au manifestat cu virulență în regiunea noastră suntem revoltați de pasivitatea, indiferența și iresponsabilitatea majoră a autorităților locale în a demara de urgență proceduri de prevenire a unor evenimente ce pot afecta grav siguranța populației. De la simple constatări vizuale până la analize tehnice se deduce în mod cert situația precară a numeroase clădiri (publice, private, individuale sau comune) în special la cele din mediile citadine. Astfel că în cazul unor repetiții ale fenomenelor seismice actuale sau la apariția altor calamități propabilitatea producerii unor accidente, singulare sau colective este din ce în ce mai mare!

Astfel, îndeosebi în Municipiul Târgu-Jiu putem ușor constata:

1.Multiple clădiri care au structura de rezistență afectată sau în pericol de a fi afectată (ex.: fisuri proeminente, vizibile, în special în punctele vulnerabile ale construcțiilor)

2.Elemente de fațadă, decorative sau de protecție deterioarate la un nivel avansat,

De ex.:

-țigle sau tronsonuri de țiglă vizibil desprinse, nefixate corespunzător sau în curs de desprindere,

-elemente modulare de la balcoanele blocurilor, elemente ce sunt fixate pe componente deteriorate,

-tronsoane de cărămidă aparentă sau suprafețe extinse de tencuială de fațadă ce sunt în curs de a se disloca etc

3.din punct vedere organizațional nu există la nivel local structuri profesionale de verificare, constatare și remediere a aspectelor sus-menționate ce sunt vizibile de zeci de ani!

Și mai ales că toate acestea sunt în multe locuri în proximitatea zonelor de acces public, a străzilor sau trotuarelor ce prezintă aglomerație în mod frecvent (zona Centrală, zona „9Mai”, zona „Debarcader”, etc.

Considerând că toate aceste lucruri afectează grav siguranța publică și prezintă în mod cert un pericol previzibil și extrem pentru cetățenii din localitățile noastre, cerem cu fermitate și de urgență:

1.Luarea de măsuri în mod rapide pentru remedierea defectelor construcțiilor din proximitatea zonelor de acces public.

2.Instituirea unui plan de urgență local, documentat tehnic și ierarhizat din punct de vedere al priorităților pentru reabilitarea tehnică a blocurilor de locuințe, a clădirilor publice sau private și totodată transparentizarea acestui plan din punct de vedere informațional.

3.Includerea în programele partidelor politice a ansamblurilor de măsuri preventive, angajamente realiste, documentate tehnic și financiar pentru asigurarea eficientă a siguranței publice în cazul calamităților naturale… Și responsabilizarea juridică a factorilor de decizie în cazul inaplicării măsurilor promise!

Cu respect îndreptăm România!

A.S.