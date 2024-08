Acuzații de viol aduse unui fost preot! Anchetă penală cu încetinitorul!

Un fost preot din Slivilești, dat afară din biserică după ce a divorțat de fosta nevastă, recăsătorit între timp, este acuzat acum de o minoră din sat că ar fi violat-o de două ori pe parcursul acestui an.

Faptele s-ar fi petrecut în ultimele luni, o expertiză ginecologică arătând că fata de 13 ani este gravidă în 3 luni și jumătate. Ea nu a povestit nimic nimănui de frică, primind amenințări cu moartea dacă discută despre cele întâmplate. Doar că mama fetei a observat lipsa menstruației la aceasta în ultimele două luni și, evident, au apărut discuțiile. Așa a ajuns fata să mărturisească calvarul prin care a trecut. „Au am văzut că nu mai are menstruație și am început să îmi fac griji. Eu când am fost la vârsta ei am avut și eu propriile mele probleme de acest gen și de aceea acum am încercat să discut cu ea. Mai cu frică, mai cu spaimă, dar a început să îmi spună că a fost un bărbat care a profitat de ea. Mi-a zis că venea cu bicicleta și el, la un colț de stradă, i-a ținut calea și a dat-o jos de pe bicicletă, după care a băgat-o în mașină pe bancheta din spate și acolo a profitat de ea. Până acum ea nu a avut curaj să îmi spună, dar acum mi-a spus că nu a fost prima dată, că și-ar mai fi bătut joc de ea și a doua oară, după care a amenințat-o că o omoară dacă vorbește despre treaba asta. Fata mi l-a descris, eu nu-l cunosc, am aflat doar că e un fost preot care a fost dat afară din biserică tot de bun ce a fost”, a povestit mama minorei.

Femeia l-a sunat repede pe primarul Sorin Bucurescu pentru a-i cere ajutorul, neștiind cum să procedeze într-o astfel de situație. Edilul, șocat, a sunat la 112 și a anunțat că femeia a leșinat când a aflat ce traumele fiicei sale, dar a anunțat și că leșinul s-a produs pentru că minora este gravidă, posibil în urma unui dublu viol. „Mama fetei mi-a dat telefon plângând. Mi-a spus că fiica dumneaei, de 13 ani și jumătate, este gravidă, că ar fi fost lăsată însărcinată de o persoană din satul Șiacu, un fost preot, actual dascăl. El înțeleg că neagă, dar medicina legală a confirmat cele sesizate de fată, știu vecinii lui despre cele întâmplate, știe tot satul. Eu nu cred că lucrurile vor rămâne așa și probabil se vor lua măsurile care se impun într-o astfel de situație”, declara, duminică, primarul.

Ieri după amiază, bărbatul indicat de victimă ca fiind posibilul autor al violului, nu fusese chemat nici măcar la audieri. Polițiștii au discutat în cursul zilei de duminică cu fostul preot, dar doar după ce acesta a reclamat la 112 că ar fi fost agresat de un frate al fetei, venit în grabă din Germania după ce a aflat ce s-a întâmplat. „El a venit la noi acasă ca să amenințe după ce și eu îl căutasem acasă la el ca să îl întreb dacă e adevărat ce spune sora mea. Soția lui mi-a precizat că nu este acasă, iar eu am plecat. El a venit apoi și a negat în continuare, acasă fiind prezentă mama mea. Nu știu cum a făcut, a scăpat telefonul, a sunat după aceea la 112 că noi l-am fi agresat, că i-am spart telefonul, ceea ce nu e real, iar polițiștii când au venit după apelul lui mie mi-au zis că îmi pun cătușele dacă mai mă bag în discuții și nu trec acasă. Pe mine mă încătușau, dar pe el nu l-au întrebat nimic despre acuzațiile de viol. Eu vin din Germania de la muncă, acolo dacă era așa ceva vă spun că unul ca el era de mult după gratii. Am vorbit cu sora mea și mi-a spus că de două ori a luat-o cu forța de pe bicicletă și a băgat-o în mașină, unde a violat-o. Eu nu știu ce probe mai trebuie strânse la dosar, dar văd că lui nu i se ia nici măcar o declarație, iar noi trebuie să trăim acum cu acest coșmar”, spune fratele victimei. Până ieri după-amiază doar victima, minora de 13 ani, a fost audiată de anchetatori în prezența unui psiholog de la Direcția pentru Protecția Copilului Gorj. Fata a trebuit să povestească calvarul prin care a trecut, în cursul după-amiezii IPJ Gorj dând publicității un comunicat despre această anchetă. „La data de 17 august 2024, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, din comuna Slivilești, cu privire la faptul că o minoră, de 13 ani, din localitate, ar putea fi însărcinată. Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că, în urmă cu aproximativ două luni, minora ar fi întreținut raporturi sexuale cu un bărbat, de 47 de ani, din comuna Bolboși și ar fi rămas însărcinată. Minora, de 13 ani, a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea examinării medico-legale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor”, a transmis IPJ Gorj. Fostul preot vizat de aceste acuzații a negat categoric orice implicare a sa în această situație, declarând ferm că va acționa în judecată pe oricine îl va incrimina în spațiul public pe tema respectivă.

Gelu Ionescu