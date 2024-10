Accident teribil la Țicleni! O doctoriță ATI, grav rănită!

Cinci persoane au ajuns duminică seara la spitalul din Târgu Jiu, iar o a șasea a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără să mai aibă nevoie de transport la unitatea medicală, după ce au fost rănite într-un grav accident rutier produs la Țicleni.

Persoana cel mai grav rănită este un cunoscut medic ATI de la Târgu Jiu, Virginia Armega, care în ultimele zile a avut parte de întâmplări care i-au marcat destinul pentru totdeauna. La începutul lunii aceasta și-a serbat ziua de naștere, pentru ca, la finalul săptămânii, chiar duminică, să își conducă socrul pe ultimul drum, după decesul acestuia. Ulterior procesiunii de înmormântare s-a produs și cumplitul accident. Doctorița și soțul său conduseseră la mașină două asistente medicale care le fuseseră alături pe parcursul zilei. Mașina respectivă era parcată pe un podeț, peste stradă, iar după ce s-au despărțit, cei doi soți au revenit spre casa lor, în timp ce șoferița a dat să iasă în drum cu autoturismul. Ieșirea s-a făcut cu spatele, iar o clipă de neatenție a făcut ca mașina să fie izbită în plin de un microbuz care transporta 4 persoane spre Țicleni. Microbuzul a fost deviat de la direcția sa și aruncat pe contrasens, unde a izbit o altă mașină, autovehicul care l-a rândul său, a lovit-o pe doctoriță și pe soțul său, ambii fiind răniți grav.

Șoferul microbuzului a mărturisit că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, fiindu-i imposibil să mai poată redresa autovehiculul și să îl repună pe direcția firească de deplasare. „Veneam dinspre Peșteana și mergeam spre Țicleni cu muncitorii de la Petrol pe care îi transport conform unui contract. De pe podețul acela a ieșit un gip care a intrat direct în mine. Se și vede cum m-a lovit în partea din față. M-a împins și așa am ricoșat în cealaltă mașină care a lovit cele două persoane aflate acolo. Nu le cunosc, nu știu câți oameni sunt răniți, știu doar că de la mine din microbuz toată lumea este bine”, a mărturisit Constantin Tănăsoiu, șoferul microbuzului, la scurt timp după producerea impactului.

Localnicii și câțiva oameni care încă se mai aflau în curtea familiei doctoriței după ce participaseră la înmormântare au ieșit imediat în stradă, nevenindu-le să creadă că o asemenea nenorocire s-a produs în sânul familiei Armega. „Totul a fost din scurt. Doamna doctor și cu soțul conduseseră colegele la mașină, iar apoi se retrăgeau ca să revină în curte. Doar soțul doamnei doctor apucase să intre un pic mai mult, iar dumneaei mai rămăsese la capul podului. Acolo a lovit-o mașina și a aruncat-o înspre gard”, a povestit un localnic. Oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutor, până la sosirea echipajelor medicale încercând să facă tot ce a depins de ei pentru a-i salva pe răniți. „M-am dus la ea, am strigat-o pe nume, i-am spus cine sunt și am întrebat-o dacă mă recunoaște și a dat din cap că m-ar ști. Am mers apoi și la soțul ei, că e verișor cu mine, m-a recunoscut și el, dar mereu întreba de Vergi, dacă este bine. Suntem cu toții șocați pentru că suntem după 3 zile în care nu am dormit, de abia încheiasem cu înmormântarea, iar acum a venit și necazul acesta”, a spus o rudă a medicului rănit. Duminică seară Virginia Armega a fost transportată la un spital din capitală, iar ieri și soțul său a fost preluat de un elicopter SMURD și dus la aceiași unitate medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate. Fiica celor doi este medic rezident la spitalul din București și toate cadrele medicale fac tot ce e posibil pentru salvarea acestora.

La spitalul din Târgu Jiu au mai primit îngrijiri medicale alte trei persoane rănite, dar niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de internare. În urma accidentului, IPJ Gorj a transmis că a deschis un dosar penal în care face cercetări pentru vătămare corporală din culpă. Niciunul dintre șoferii implicați în evenimentul rutier nu consumase băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise înainte de a se urca la volan.

