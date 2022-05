Accident după accident, sâmbătă noaptea, la Țicleni și Bălești

Două evenimente rutiere cu victime au avut loc, sâmbătă noaptea, pe raza localităților Țicleni și Bălești. La Țicleni, un bolid s-a răsturnat în afara părții carosabile. Un accident cu victimă a avut loc și la Bălești, după ce un autoturism s-a izbit de un cap de pod.

„Am fost solicitati sa intervenim la un accident in comuna Balesti in care a fost implicat un autoturism care a lovit cu cap de pod. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu si un echipaj din cadrul SAJ Gorj care au constatat ca in urma impactului a rezultat o victima de sex feminin care nu a fost incarcerata si era conștientă. Aceasta a fost preluata de catre echipajul SAJ si transportata la UPU Tg-Jiu”, a anunțat ISU Gorj.