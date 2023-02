A suferit un grav accident vascular la 31 de ani. Medic: A fost cea mai tânără pacientă pe care am trombolizat-o

O femeie de 31 de ani din județul Gorj a ajuns, la începutul lunii februarie, la spitalul din Târgu-Jiu, după ce a suferit un accident vascular de amploare. Medicii au intervenit prompt și au reușit să-i salveze viața. „A fost cea mai tânără pacientă pe care am trombolizat-o și mă bucur că acest caz a fost în final unul cu evoluție bună, deoarece la prezentare situația era una foarte gravă”, spune medicul neurolog Cristina Căliman.

Tânăra mămică a transmis, prin soțul său, mulțumiri personalului medical de la Secția de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, care i-a salvat viața.

„Am trecut printr-o mare încercare. Soția mea, care are doar 31 de ani, a suferit un AVC și a fost în mare pericol să își piardă viața. I s-a făcut rău în cursul nopții și am găsit-o căzută în casă. Am ajuns la spital cât s-a putut de repede, iar cei de la ambulanță au anunțat la Spitalul 700 că vor aduce o pacientă care are nevoie de tromboliză”, a povestit soțul femeii.

Medicul neurolog de gardă, dr. Cristina Căliman, a intervenit prompt, pacienta fiind trombolizată.

„A fost cea mai tânără pacientă pe care am trombolizat-o și mă bucur că acest caz a fost în final unul cu evoluție bună, deoarece la prezentare situația era una foarte gravă. O pacientă tânără, până atunci în plină stare de sănătate, aparent fără factori de risc, cu un mod de viață sănătos, care instalează un astfel de accident vascular de amploare, ne arată, încă o dată, că această patologie poate lovi pe oricare dintre noi, iar în AVC, rapiditatea cu care instituim tratamentul, este esențială. Există un interval de doar 4 ore și jumătate de la debut când putem efectua procedura de tromboliză, timp în care suntem însă nevoiți să efectuăm examen neurologic, analize de sânge, CT cerebral. Asta face ca din momentul prezentării pacientului la spital să se declanșeze o cursă contra cronometru, metaforic vorbind, pentru a-l salva”, spune dr. Căliman.

„Am trecut prin emoții mari”

Ulterior, femeia a fost evaluată de dr. Ioan Dogariu, medic primar neurologie, pentru a se stabili cauzele accidentului vascular.

„Doamna doctor Căliman a fost salvarea soției mele, care mi-a spus că a văzut-o ca pe un înger, blond și cu ochi mari, albaștri, care o priveau mereu și s-a simțit protejată. A ținut-o de mână, din ce mi-a povestit soția. Tromboliza a salvat-o, apoi a stat ceva vreme în spital, a fost foarte bine îngrijită și ajutată să treacă peste zilele grele, peste gândurile care o chinuiau, peste dorul de copii. Deoarece doamna doctor Căliman a intrat în concediu de odihnă pe care îl avea planificat, pe soția mea a preluat-o domnul doctor Dogariu. Acesta i-a administrat un tratament care a fost eficient, a ajutat-o și la recuperarea neurologică. Avem doi copii, unul de 5 ani și altul de 7 ani. Am trecut prin emoții mari, eu mă plimbam pe lângă spital noaptea, nu aveam stare. Soția a trecut cu bine și prin emoțiile date de cele două cutremure, era internată când au avut loc. Mulțumim lui Dumnezeu că au trecut cu bine toate! Mulțumim din suflet doamnei doctor Căliman și domnului doctor Dogariu de la Secția de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Soția mea se recuperează acum. Vă suntem recunoscători, domnilor doctori! Mulțumim! Dumnezeu să vă dea sănătate!”, a transmis preotul Valentin Șerban.

Compartiment UAVCA la Târgu-Jiu

Tromboliza intravenoasă este eficientă pentru tratamentul pacienţilor cu accident vascular cerebral ischemic acut în primele patru ore şi jumătate de la debutul simptomatologiei și în absenţa contraindicaţiilor. Tromboliza constă în administrarea unui bolus de Actilyse, urmat de injectarea continuă în perfuzie, timp de o oră, a acestei substanţe fibrinolitice (Actilyse), în doză calculată în funcţie de greutatea pacientului, spun reprezentanții spitalului.

Substanţa administrată poate ajuta la dizolvarea cheagului de sânge format şi la restabilirea circulaţiei sangvine, iar în urma administrării acestui tratament cresc şansele pacientului de a evolua fără sechele. Datorită trombolizei se poate obţine o evoluţie mai rapidă spre ameliorare a paraliziei, a tulburărilor de vorbire sau a altor semne ale AVC-ului.

„Deoarece în această cursă nu e implicat doar neurologul, ci și o mulțime de alți colegi (personal Ambulanță, radiologi, medici de laborator, asistenți medicali, brancardieri, infirmiere), meritul reușitelor este de fapt meritul unei întregi echipe care a lucrat organizat și eficient. Curând sper să putem inaugura compartimentul de UAVCA (unitate de accidente vasculare cerebrale acute – n.red) din cadrul spitalului nostru (momentan documentația este deja la Ministerul Sănătății), ceea ce ar reprezenta un pas înainte în tratarea pacienților ce reprezintă urgențe neurovasculare”, a mai spus dr. Cristina Căliman, medic primar neurologie în cadrul Secției Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

I.I.