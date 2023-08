A scăpat cu o amendă penală pentru că a condus fără permis. Anterior condusese băut!

Un șofer din Bustuchin a primit ieri o condamnare care să îl usture la buzunar, după ce a fost prins de polițiștii din localitate conducând fără să aibă permis.

Anterior, el pierduse dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru că fusese prins conducând sub influența băuturilor alcoolice. La instanță el a recunoscut cele întâmplate și a admis că a greșit. „Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că, la data de 16.02.2019, lucrătorii de poliţie au dispus reţinerea permisului de conducere auto al numitului, întrucât a fost depistat, la aceeaşi dată, în timp ce conducea un autovehicul având o îmbibaţie alcoolică de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. La momentul respectiv, i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie şi i-a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. 1 C. pen. Din adresa Serviciului Rutier Gorj nr. 148470/05.06.2020 a rezultat că nu avea dreptul legal de a conduce autovehicule pe drumurile publice la data de 28.12.2019, întrucât permisul de conducere fusese reţinut anterior pentru săvârşirea infracţiunii anterior menţionate. Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii, declarând că, în ziua de 28.12.2019, a trebuit să meargă împreună cu soţia sa la părinţii acesteia şi nu a avut cine să-i transporte, astfel că a trebuit să ia autoturismul aparţinând tatălui său, pe care l-a condus deşi cunoştea că nu avea dreptul să conducă vehicule pe drumurile publice”, se arată în motivarea dată ieri de Judecătoria Târgu Cărbunești. „Condamnă inculpatul Danciu Gheorghe Alin, stagiul militar nesatisfăcut, la pedeapsa de 4.000 lei amendă penală, echivalentul a 200 zile-amendă înmulţit cu suma de 20 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, ce se va executa conform art. 559 C. proc. pen. Atrage atenţia inculpatului Danciu Gheorghe Alin asupra prevederilor art.63 alin.1 şi 3 C.pen. respectiv că în situaţia în care cu rea-credinţă nu execută pedeapsa amenzii în tot sau în parte, numărul zilelor amendă neexecutate se va înlocui cu un număr corespunzător de zile închisoare, iar unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. Pune în vedere inculpatului că potrivit art.559 alin.1 C.proc.pen are obligaţia să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Târgu Cărbuneşti, în termen de trei luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței de judecată, care nu este definitivă deocamdată. Nedefinitivă este și sentința dată în cazul unui alt șofer care va merge însă la închisoare pentru că mai avea în cazier o condamnare, iar faptele pentru care a fost judecat acum au fost mai grave decât cele ale bărbatului din Bustuchin. „Condamnă inculpatul Răceanu Constantin Dorin, la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. În baza art. 97 alin. 1 C.pen. anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor (…), contopește pedepsele dispuse în prezenta cauză şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celeilalte pedepse, anume 5 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 11 luni închisoare”, au decis magistrații.

Gelu Ionescu