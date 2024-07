A primit titlul „Gorjeanul Anului 2023”

Titlul de „Gorjeanul Anului” pentru anul 2023 a fost acordat, vineri, profesorului Cristian Dumitru Popescu, o personalitate remarcabilă în domeniul Matematicii. Această distincție este un simbol al aprecierii și recunoașterii activității sale de excepție în promovarea imaginii județului Gorj, atât în țară, cât și în străinătate. Cristian Dumitru Popescu este profesor universitar la Universitatea California, San Diego, și este originar din Novaci, județul Gorj.

A absolvit cu brio Universitatea București și a obținut titlul de Doctor în Matematică în Statele Unite, sub îndrumarea renumitului matematician Karl Rubin.

Cariera sa include funcții academice prestigioase la universități de renume mondial, precum UC Berkeley, Texas Austin și Johns Hopkins, dar și Membru de Onoare al Institutului de Matematică „Simion Stoilov” al Academiei Române de Științe și al Societății Americane de Matematică. Are la activ peste 50 de lucrări științifice publicate, este conducător a peste 20 de doctorate, fiind totodată premiat cu distincții academice de prestigiu, inclusiv Premiul „Simion Stoilov” al Academiei Române și titlul de Simons Fellow in Mathematics.

În 2023, profesorul Popescu a reprezentat județul nostru la cel de-al X-lea Congres Internațional al matematicienilor români și a fost invitat la Universitatea Cambridge pentru a onora memoria matematicianului John Coates.

„Cristian Dumitru Popescu este un model de excelență și dedicare pentru generațiile tinere și un ambasador al valorilor gorjene. Prin acordarea acestui titlu, Consiliul Județean Gorj își exprimă profunda recunoștință pentru contribuțiile sale excepționale în domeniul Matematicii și pentru promovarea imaginii județului nostru. Felicitări, domnule profesor Cristian Dumitru Popescu! Suntem mândri de tot ce ați realizat și vă mulțumim pentru că ne inspirați!”, a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Declarațiile celui desemnat Gorjeanul Anului

Cristian Popescu este născut la Novaci, chiar a fost profesor de matematică pentru un an de zile la Liceul Economic din Târgu Jiu, după care a plecat în America pentru a se specializa în Teoria Numerelor.

A reușit să își ducă planurile la bun sfârșit, iar acum a primit un titlu onorific despre care a spus că este cel mai mândru pentru că este primit din partea celor de „acasă”, lucru care valorează enorm de mult. Dacă n-ar fi plecat în Statele Unite în 1990 renumitul profesor universitar e convins că nu ar fi avut atâtea oportunități și nu ar fi avut cariera pe care a putut să o urmeze în străinătate. „Eu fac matematică de nivel universitar și peste acest nivel, iar în Gorj nu se practică așa ceva. Dacă aș fi fost un bun profesor de liceu, ceea ce nu sunt, probabil aș fi fost recunoscut și la Gorj. Dar, de data aceasta, Gorjul mi-a recunoscut meritele. Sunt foarte onorat. Faptul că această onoare vine de acasă, de la ai mei, o face extrem de prețioasă în sufletul meu. E cel mai prețios titlu pentru mine. În America evident că eu nu pot să traduc acolo în engleză că sunt Gorjeanul anului.

Ce-o să le spun acolo: „băi băieți, eu sunt Gorjeanul Anului, băgați-vă mințile în cap”. Nu am cum să explic asta și nici nu este important acest lucru. Cel mai important lucru este că recunoașterea vine de la ai mei, de acasă, de la sura energiilor mele creative, care o să rămână aici. Sunt foarte onorat pentru acest titlu”, a menționat Cristian Popescu.

El este profesor universitar la Universitatea California din San Diego, USA, din 2003, unde deține Catedra de Teoria Numerelor și Geometrie Aritmetică din cadrul Departamentului de Matematică. În America gorjeanul din Novaci a putut să învețe direct de la idolii săi – John Tate și Karl Rubin, reușind să devină singurul profesor din lume invitat la Harvard University, considerată numărul 1 în lume.

Activitatea sa impresionantă i-a adus o serie de titluri și aprecieri la nivel internațional, profesorul novăcean menționând că dacă nu ar fi plecat din România nu ar fi avut aceste oportunități de care s-a putut bucura în America.

El crede că și acum tinerii au șanse pentru a se dezvolta profesional în străinătate, cei din România fiind însă la un nivel destul de scăzut, chiar dacă aici au performanțe notabile. „Elevii sunt la fel de talentați. Profesorii, probabil, sunt și ei la fel de talentați, dar cerințele sunt mult mai joase. Vorbesc des cu elevii talentați ai elor mai bune licee din București, care urmează să vină să studieze în America și îi testez ocazional, prietenește.

Le dau să rezolve probleme la care mă gândeam eu în clasa a noua sau a zecea. Nu au nicio idee, nu e nicio șansă pentru ei, iar asta mă întristează foarte mult. E adevărat că în America elevii de liceu vin la facultăți cu un bagaj de cunoștințe foarte jos în matematică pentru că nici acolo matematica liceală nu e la un nivel înalt. În primii ani în care vin în universitățile americane elevii române au șansa să strălucească, dar, cumva, americanii explodează. După doi ani de matematică serioasă în timpul facultăților, americanii își dau imediat care sunt standardele și unde trebuie să ajungă și imediat îi depășesc pe studenții români, ceea ce pentru mine e foarte trist. De aceea spun că nu știu dacă învățământul din România este într-un loc bun în momentul acesta”, a mai menționat Cristian Popescu.

Gorjeanul a precizat și că de câte ori revine acasă vizitează și operele lui Constantin Brâncuși, de care este tare mândru și în America unde, de asemenea, faimosul sculptor este mult mai apreciat decât în țara sa.

Cristian Popescu a fost coleg la școală cu Marius Borcan, consilierul județean fiind foarte mândru de cariera profesională a amicului său. Cei doi au multe amintiri în comun, mai ales că au copilărit la Novaci. „Am copilărit împreună, am făcut școala împreună și am fost prieteni buni, buni colegi. În viață însă lucrurile se despart, Cristian ajungând în America. Faptul că acum s-a decernat acest premiu de Gorjeanul Anului, un titlu extrem de important pentru județ, dar și pentru Cristian Popescu relevă că nu ne-am uitat valorile, ci, din contră, le-am pus acolo unde le este locul. Gorjul are cu ce să se mândrească, mai ales că vorbim, spun eu, de cel pe care eu îl consider la ora actuală ca fiind cel mai bun matematician din lume”, a menționat Marius Borcan.

Gelu Ionescu