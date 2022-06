A.N.C.E. „R.M.” Gorj a comemorat Ziua Eroilor 2022 și sărbătorit Înălțarea Domnului Iisus Hristos

Biserica și statul român au rânduit o zi de înaltă cinstire, recunoștință și pioasă pomenire comună dintre cei vii și cei care s-au jertfit pentru Slava Neamului Românesc și a credinței strămoșești realizată pe acest pământ, trăită vremelnic prin eroii noștri, bărbați și femei, aflați pe frontul de luptă pentru apărarea acestor idealuri sacre, iar această zi nu putea fi decât ÎNĂLȚAREA Domnului nostru Iisus Hristos.

Înălțarea Domnului Iisus Hristos devine astfel și Înălțarea celor căzuți la datorie, înfrânți în această lume care se înalță prin faptă și pildă și ne înalță și pe noi la Slava veșniciei Mântuitorului. Eroii noștri știuți sau neștiuți, înfrânți sau biruitori, anonimi sau deveniți legendă au rămas în conștiința noastră, în istoria neamului românesc ca fiind puntea de legătură veșnică a limbii, culturii, a tradițiilor și obiceiurilor provinciale în dialectul pur de pe timpul dacilor profund specific plaiului românesc. Așa ne regăsim în înaintașii noștri și ne legitimăm prin ei cu aceeași menire de perpetuare în fața neamului, a valorilor și adevărurilor reale de-a lungul vremurilor verificate de timp.

Programul manifestărilor A.N.C.E. „R.M.” Gorj prilejuite de Ziua Eroilor

Biroul Executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” a hotărât ca în acest an, 2022, pentru a putea participa la manifestările desfășurate în mai multe localități din județ, o parte din conducere să meargă la Negomir, satul Raci, iar alta la Târgu Cărbunești, satul Pojogeni. Ceilalți membrii din localitățile Gorjului să participe în localitatea natală.

Prima echipă alcătuită din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, prof. dr. Ion Mocioi, col. (rtr.) Gigi Bușe și preot Bălan Dumitrașcu Cosmin, a mers la Negomir cu mașina preotului Bălan. La ora 10:10 am ajuns la Școala Gimnazială Nr. 1 Negomir, unde domnul director Carcalicea Ion, ne-a prezentat monumentul situat în curtea școlii, înălțat în anul 1938 la inițiativa unui grup de intelectuali ai comunei, învățătorii Constantin Grivei, Constantin Săbiescu și Constantin Popescu, preotul Victor Muja și Ion D. Stamatescu, primarul comunei. De întreținerea acestui monument s-a ocupat personal în ultima perioadă de timp. Am făcut câteva fotografii, i-am mulțumit domnului director pentru grija față de monument și am plecat la biserica de la Raci unde este un alt monument al eroilor, mai nou, ridicat în anul 2001, grație inițiativei primarului de la acea vreme, Ion Gruescu și a unor fii ai satului, între care Sabin Stamatescu și Ion Scurtu. Am ajuns la ora 10:45 la Raci. În fața bisericii erau adunați foarte mulți săteni. Ne-a întâmpinat cu bucurie domnul primar Oiță Tudor și viceprimarul Cârciumaru Cristian, dar și preotul paroh Salavat Cristian Ionuț.

Am făcut câteva fotografii la monument, care are alături și câteva cenotafuri pentru cinstirea eroilor din Primul Război Mondial. La ora 11 fix a început o slujbă religioasă făcută de cei doi preoți, Bălan și Salavat.

Programul a continuat cu mesajele domnului primar Oiță Tudor, col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga și prof. dr. Ion Mocioi, apoi profesorul de istorie Dumitru Cauc a ținut o frumoasă și interesantă lecție de istorie despre eroii acestei comune. Redau câteva fragmente din mesajele transmise. „Ne aflăm într-o zi deosebită pentru poporul român și pentru comunitatea noastră, Înălțarea Domnului Iisus Hristos dar și Ziua Eroilor. Aducem și noi un pios omagiu eroilor care s-au jertfit pentru libertatea poporului român, pentru ca astăzi noi să fim liberi și să trăim în pace într-o țară liberă. Mă bucur că suntem azi aici într-o prezență atât de mare și că putem să reluăm manifestările pe care în ultimii doi ani nu le-am mai putut face”, a subliniat domnul primar. „Este un moment deosebit pentru noi cei de la Cultul Eroilor Filiala Gorj să ajungem azi pe meleagurile dumneavoastră. Meritul îl are preotul Bălan, membru al filialei noastre, și fost preot în această parohie timp de nouă ani. Mă bucur să văd atâta lume și că tradițiile românești sunt păstrate cu sfințenie aici la Raci. Fac un apel la profesori pentru a învăța copii să cunoască istoria neamului, dar, în primul rând, istoria locală”, a transmis domnul col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, președintele Filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Profesorul dr. Ion Mocioi, responsabil de cultura Gorjului înainte de 1989, a transmis următorul mesaj: „Cunosc bine istoria comunei dumneavoastră și vreau să-i reprezint foarte bine pe eroii acestor meleaguri în Muzeul Eroilor Gorjeni „Tudor Vladimirescu” care se va deschide la 1 iulie 2022, la Mătăsari, peste deal de comuna dumneavoastră, unde veți vedea efortul județului nostru de-a lungul istoriei, pentru neatârnarea țării, pentru libertatea și viitorul ei. Să nu uităm religia. Prin religie poporul român a fost strâns legat de istoria sa.” Profesorul de istorie pensionar Dumitru Cauc a ținut o frumoasă și interesantă lecție de istorie despre eroii acestei comune. Redau câteva fragmente: „Aici la Raci, de șase decenii pe care le cunosc, fiind născut și crescut aici, întotdeauna comunitatea locală a sărbătorit cum se cuvine Ziua Eroilor, prima dată fiind în 1920. Să nu uităm că în toamna anului 1916, în această zonă și până la Ohaba, forțe ale Armatei Române conduse de căpitanul Benedict Popescu a înfruntat hoardele germene și austro-ungare. Elev fiind, mergeam cu ceilalți colegi și cadrele didactice să culegem porumbul și găseam încă urme ale acestor lupte. Să nu uităm că aici, la Raci, unde are casa fostul viceprimar Vicol Constantin, a fost sediul Comandaturii austro-ungare condusă de Barany, cel care a fost socotit cel mai mare jefuitor de pe Valea Jilțurilor. Atunci, o femeie din acest sat, Marița Balaci, a furnizat arme și muniție, dar și adăpost partizanilor lui Victor Popescu, care luptau cu hoardele invadatoare. (…) În anul 2023 noi o să edităm și al doilea volum „Eroii Negomirului” în care fiecare familie care a avut morți în cele două războaie mondiale îi veți regăsi acolo”.

A urmat apoi, pe fondul sonor al Imnului Eroilor, depuneri de coroane, din partea Primăriei Negomir și al Școlii Generale din Raci, dar și a Cultului Eroilor Gorj. Activitatea a continuat cu un program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale de la Raci și de membrii ai Ansamblului „Izvorașul” din Negomir condus de instructorul Nicu Tudorescu, angajat al primăriei, care au interpretat cântecele patriotice: „Noi suntem români”, „România mea”, „Acasă-i România” și „Român voi fi mereu”. La final, domnul primar ne-a prezentat interiorul biserici unde am făcut și o fotografie de grup. La ora 11:50 ne-am luat rămas bun de la gazde, lăsându-i să continue slujba de parastas și am plecat la Târgu Jiu, cu o scurtă oprire la sediul primăriei, unde domnul viceprimar Cârciumaru ne-a făcut cadou „Monografia Comunei Negomir”, lucrare în două volume, scrisă de domnul profesor Dumitru Cauc.

O altă echipă formată din lt.col. (rtr.) Ovidiu Gabriel Ghindă și Lavinia Ghindă, Col. (rtr.) Marian Dobrean și Coca Dobreanu, Viorica și Vasile Ionescu au mers la Monumentul Eroilor din satul Pojogeni al orașului Târgu Cărbunești.

Și în județ, membrii filialei noastre au organizat manifestări de slăvire a Eroilor Gorjeni. La Novaci, doamna Elena (Nușa) Basarabă a organizat și desfășurat proiectul educațional „Novăceni pentru neam și țară” cu elevii Școlii Gimnaziale Pociovaliștea din clasa a V-a. În fața monumentului din satul lor, acești copii au dezvăluit publicului prezent, povestiri de viață impresionante aflate de la vârstnicii satului despre străbunici, vecini sau rude care au cunoscut ororile ultimelor războaie mondiale. Colegii lor mai mici, și mai mari au slăvit eroii prin cântece și poezii. Ceea ce s-a întâmplat la Pociovaliștea este doar unul dintre cele 4 momente gen „lecție de istorie locală”, susținute de cadre didactice, preoți și elevi la monumentele eroilor neamului de pe raza orașului Novaci.

Manifestarea dedicată sărbătoririi Zilei Eroilor la Novaci s-a desfășurat joi, 2 iunie 2022, după următorul program:

– ora 11:30, monumentul veteranilor – în fața Casei de Cultură Novaci – depunere coroane de flori, expoziție de fotografie realizată de Casa de Cultură Novaci și Biblioteca Orășenească Novaci;

– ora 11.45 – monumentul de pe Strada Eroilor, – slujbă religioasă de pomenire a eroilor, prezentare cu conținut istoric, depunere de coroane și un program artistic;

-ora 12.30 – monumentul de la Pociovaliștea – slujbă religioasă de pomenire a eroilor, discurs cu conținut istoric, povestiri despre eroii novăceni si urmașii lor, depunere coroane de flori și un scurt program artistic,

– ora 13.00 – monumentul din Ungureni – slujbă religioasă, depunere coroane de flori, discurs cu conținut istoric și un program artistic susținut de Școala Gimnazială Novaci.

„Ca de obicei, nelipsit de la asemenea evenimente a fost domnul primar al orașului Novaci, Dumitru Leuștean. Proiectul pe care l-am inițiat cu elevii mei de la Pociovaliștea a fost completat prin intermediul expoziției de fotografie realizată de Casa de Cultură Novaci și Biblioteca Orășenească Novaci și va continua pe perioada Școlii de vară Novaci – 2022. Programul destinat sărbătoririi eroilor novăceni din toate timpurile, a fost realizat în regim de parteneriat de către: Primăria și Consiliul Local al Orașului Novaci, Școala Gimnazială Novaci, Liceul Teoretic Novaci, toate bisericile din oraș, Biblioteca Orășenească Novaci și Casa de Cultură Novaci – coordonator local în realizarea prezentului proiect”, a spus doamna Nușa Basarabă. Și Primăria și Consiliul Local Scoarța, împreună cu domnul col. (rtr.) dr. Bebe Dobre – președintele Subfilialei Scoarța, au participat la festivitatea de omagiere, depunând coroane la Monumentele Eroilor de pe raza localității.

Astfel, A.N.C.E. „R.M.” Gorj, a celebrat cele două sărbători sacre ale poporului român, Înălțarea Domnului Iisus Hristos și Ziua Eroilor. Așadar, creștinii ortodocși din România au sărbătorit astăzi, 2 iunie 2022, Înălțarea Domnului Iisus Hristos dar și Ziua Eroilor. Mai mult ca oricând, este o zi a recunoștinței profunde față de cei care, de-a lungul veacurilor, și-au sacrificat viețile pentru patrie, credință, libertate și dreptate. Lor le datorăm mai mult decât simpla noastră recunoștință. Le datorăm tot ceea ce avem noi astăzi. Le datorăm existența noastră ca stat național unitar și indivizibil.

Col. (rtr.) Gheorghe BUŞE, A.N.C.E. „R.M. Gorj