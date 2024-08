A luat o femeie la ocazie și a vrut s-o violeze! Condamnat!

Judecătoria Novaci a pronunțat verdictul în cazul unui individ acuzat că în aprilie 2022 a luat la ocazie o femeie pe care, ulterior, în drum spre Târgu Jiu, la Scoarța, i-ar fi propus să întrețină relații intime cu el.

Femeia a alertat cu greu autoritățile, ea temându-se pentru viața ei, mai ales că bărbatul conducea mașina și bea bere cu alcool, spunându-o că în autoturismul său face ce vrea. Ulterior, la analize a rezultat că inculpatul a avut o alcoolemie de 0,98 g0/00 alcool pur în sânge, conform documentelor de la dosar.

Pe tot drumul parcurs de la Slătioara până la Pișteștii din Deal, victima i-a cerut șoferului să o lase să coboare, doar că individul avea alte gânduri. „La fiecare rugăminte adresată, inculpatul a refuzat să oprească mașina pentru ca persoana vătămată să poată coborî. Fiind audiat în calitate de suspect, inculpatul a confirmat în parte aspectele declarate de persoana vătămată, declarând că după ce persoana vătămată a observat că el a început să consume băuturi alcoolice, aceasta nu i-a solicitat să oprească autoturismul să coboare, ci doar să fie atent, inculpatul arătând că „Am continuat deplasarea întrucât aceea era strada mea”. De asemenea, fiind audiat în calitate de inculpat în cursul urmăririi penale, acesta a arătat că „Ea nu avea nicun drept asupra mea să îşi permită să îmi spună să nu beau atât timp cât eu nu aş fi forţat-o să bea. Mașina e lucrul meu personal cumpărat pe banii mei. E dreptul meu să beau sau nu”. De asemenea, inculpatul a arătat că i se pare firesc de a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice, alcoolul având efect revigorant asupra sa „ca şi sexul”, acesta arătând că „am muncit mult să ajung aici, respectiv am ani multi de şoferie în care am testat efectul alcoolului asupra mea”. Persoana vătămată a arătat că inculpatul a refuzat să oprească mașina pentru a o lăsa să coboare și a continuat deplasarea pe D.N. 67 sens de mers Rm. Vâlcea – Târgu Jiu, tranzitând localitățile Polovragi, Bumbești Pițic, Bengești Ciocadia și Scoarța, timp în care persoana vătămată a fost lipsită de libertate în mod ilegal. În urma solicitărilor adresate de persoana vătămată de a opri autoturismul, inculpatul a refuzat și a dat răspuns ,,Ia uite bă ce plină de fițe ești și tu, ia colea și bea că oricum toți beau la volan, ia țigări de la mine și fumează că te învăț eu ce este aia viață”, se arată în documentele de la dosar.

Florian Victor Hortopan nu s-a gândit nicio clipă să o lase pe victimă să coboare din autoturism, după cum arată aceleași documente. „La insistențele persoanei vătămate de a o lăsa să coboare i-a spus conform relatării persoanei vătămate ,,trebuie să mergem să facem sex,… și să-i dea telefonul și suma de 700 lei. Fiind audiat în calitate de suspect, inculpatul a recunoscut faptul că atunci când a întors autoturismul către direcţia de deplasare Râmnicu Vâlcea persoana vătămată i-a cerut să oprească autoturismul „Da, aceasta mi-a solicitat, însă eu nu am vrut să opresc şi să o las să coboare spunându-i că o duc înapoi de unde am luat-o şi nu am oprit maşina să coboare”… „Ea s-a panicat în felul ei gândind că cine ştie unde o duc şi mi-a cerut din nou să opresc maşina şi să o las să coboare. Într-un final am oprit maşina şi am lăsat-o să coboare”. De asemenea, inculpatul a arătat că „I-am propus să mergem la mine acasă pentru a face sex. Declar faptul că aceasta a refuzat, panicându-se că o duc cine ştie unde şi că nu am dus-o la Tg-Jiu şi nu am vrut opresc din prima maşina ca să coboare, fiind nevoită să mă roage de mai multe ori pentru a opri maşina să coboare”, arată ancheta magistraților.

Femeia l-a înduplecat în cele din urmă pe individ, spunându-I că are cancer și că trebuie să își vadă o nepoată. A apucat să apeleze un prieten care a dat alarma la 112 și, astfel, s-a ajuns la prinderea lui Hortopan, care mai are în cazier o condamnare de 12 ani de închisoare în Italia pentru fapte identice. A fost găsit vinovat și în cazul de față. „Condamnă pe inculpatul Hortopan Florian Victor, în prezent deţinut în Penitenciarul Târgu-Jiu la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (…), care se va executa în regim de detenţie. (…) Constată că infracţiunea cercetată în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii 1 an şi 10 luni, aplicată prin sentinţa penală nr. 288 din 05.05.2023 pronunţată de Judecătoria Râmnicu-Vâlcea în dosarul nr. 2338/288/2023, definitivă prin neapelare. Contopeşte pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare (…)cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare stabilită în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 7 luni şi 10 zile închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse) urmând ca, în final, condamnatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare. În baza art. 60 din Codul penal pedeapsa urmează a fi executată în regim de detenţie”, a decis instanța de judecată, verdictul nefiind definitiv.

Gelu Ionescu