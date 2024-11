A luat argintul accidentat! Beșliu și-a adăugat o nouă medalie în palmares

Luptătorul gorjean Alexandru Beşliu s-a întors cu medalia de argint de la Campionatul Național Individual de Seniori U23, de la Târgu Mureș. Competiția s-a desfășurat în perioada 8-9 noiembrie. Din păcate pentru sportivul de la CSM Târgu Jiu, acesta a suferit o accidentare la umăr înainte de plecarea la turneu. Alex speră să fie recuperat deplin până la ultima provocare a anului: Finala Campionatului Național de Seniori. ,,Pot spune că nu sunt împăcat cu această medalie, aș fi vrut să vin acasă cu aurul, dar au intervenit mai mulți factori ce au influențat rezultatul dorit de mine. Am fost destul de slăbit și am avut o mică accidentare la umăr cu câteva zile înainte să plec la turneu. Nu credeam că această accidentare o să îmi pună piedici la acest campionat, dar se pare că nu a fost așa cum am crezut eu. Încerc să îmi revin cât de repede pot, atât fizic, cât și psihic, pentru ca la distanță de două săptămâni urmează Finala Campionatului Național de Seniori, unde un loc pe podium mi-ar vindeca pe deplin nereușita de la acest campionat”, a declarat luptătorul.

,,A fost un moment când ne-am gândit la retragerea din competiție. Cu toate acestea, Alexandru a câștigat în semifinală în fața campionului de anul trecut și a încercat pe cât posibil să câștige și finala, dar în cele din urmă a pierdut la puncte. Sunt sigur că altfel decurgea meciul dacă el era sănătos, dar sunt impresionat de spiritul de sacrificiu al acestui sportiv deosebit. Alex este un exemplu de dăruire. A plecat accidentat la turneu, dar nu a vrut să renunțe, a strâns din dinți, și-a continuat meci de meci până a reușit să câștige argintul. Constanța lui pe podium demonstrează că se menține la un nivel înalt de pregătire și că mai are multe de spus în sportul de performanță”, a adăugat antrenorul său, Mădălin Gorjanu. Luptătorul gorjean a concurat la categoria 92 de kilograme.

Cătălin Pasăre