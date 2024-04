A început deszăpezirea pe Transalpina!

Speranțe pentru reluarea circulației pe cea mai înaltă șosea din țară în preajma sărbătorilor de Paște din această primăvară după ce, ieri, drumarii au intrat cu utilajele pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

Primii kilometri, cei din zona Păpușa, au fost parcurși repede pentru că aici zăpada lipsea aproape complet, carosabilul fiind „la negru”. Ulterior, muncitorii au ajuns în zona în care stratul de omăt ajunge la un metru și jumătate. Imaginile din dronă arată că porțiunea respectivă nu este una foarte lungă, iar băcița Mărioara Băbu, care a fost deja la stâna ei din munte, spune că mare parte din tronsonul închis circulației nu are aproape deloc zăpadă pe el. Iar dacă ținem cont că temperaturile sunt ridicate și la munte în această perioadă și în zilele ce urmează, sunt șanse ca deszăpezirea să se facă mai repede primăvara aceasta. „De vreo 47 de ani fac traseul acesta primăvara și pot să vă spun că niciodată nu a fost atât de puțină zăpadă ca de data aceasta.

Nu e firesc, din păcate, să fie așa pentru că acum ne bucurăm că nu e zăpadă multă, dar asta ne va costa la vară, pentru că sunt semne de secetă, iar pentru animalele noastre nu e bine. Dar, noi, crescătorii de animale din Novaci suntem bucuroși că vedem că autoritățile s-au mobilizat și fac ceva bun și pentru noi. Seceta ne amenință și în curând va trebui să urcăm turmele la munte. Altă cale de acces nu avem decât drumul acesta pentru a ne căra bagajele și animalele spre Lotru. În anii trecuți pe aici erau munți de zăpadă, ne aducem aminte ce eforturi făceau cei care sunt cu deszăpezirea, dar anul acesta lucrurile stau mult mai bine. E o oportunitate și pentru aducerea mai multor turiști atât în Rânca, dar și în pensiunile de la poalele munților. Eu cred că dacă românii vor vedea că se va deschide circulația mai devreme anul acesta vor alege Transalpina, mai ales dacă e la 1 Mai. Până acum autoritățile ne-au sprijinit, s-au implicat și cred că la finalul acestei luni pe aici se va putea circula”, spune băcița Mărioara Băbu.

Reprezentantul Direcției de Drumuri și Poduri Craiova, Cristi Tudor, afirmă însă că deocamdată nu există o dată certă la care să se poată ști posibila redeschidere a circulației. El chiar le reamintește turiștilor să nu se aventureze pe porțiunea de drum curățată de acum încolo de zăpadă pentru că pericolele nu sunt îndepărtate. „E adevărat că zăpada este mult mai mică decât în anii trecuți. De asta am și putut interveni mult mai repede. Vom interveni pentru început în sectorul de sub vârful Păpușa, unde zăpada care vine de pe versant antrenează cu ea și pietre. Aici vom interveni doar cu încărcătoarele frontale, iar după acest sector vom folosi și cu autofrezele.

Facem această activitate pentru a avea un acces mult mai facil pentru echipa de specialiști în siguranța circulației care va veni să ia deciziei cu privire la redeschiderea circulației. Noi nu avansăm niciun termen în privința redeschiderii până nu vedem realitatea din teren. Când vom fi în zona Pasului Urdelor și vom vedea care e situația acolo atunci putem eventual avansa un termen, dar până atunci nu. Până sub Păpușa chiar nu a fost zăpadă, rămâne să vedem mai departe pe traseu. Oricum, facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum până când noi, în calitate de administrator al acestui sector de drum, nu vom comunica oficial că se poate circula în siguranță. Noaptea trecută aici au fost temperaturi negative, se produce îngheț, apare polei, există pericol”, a transmis reprezentantul DRDP Craiova.

