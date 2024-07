A fost „sublim” la Cluj Napoca, în tabăra literar-muzical-culturală „SUBLIM”

În perioada 11-14 iulie 2024, s-a desfășurat la Cluj a doua ediție a Taberei „SUBLIM la Cluj”, o tabără literar-muzical-culturală, inițiatorii și organizatorii acesteia fiind cei trei scriitori ai Cenaclului Literar „SUBLIM”, Ovidiu Vasile, Rodica Mureșan și Alin Cucuruzan.

Scriitori din toate colțurile țării dar și din Serbia și Diaspora (Londra), au onorat cu mult drag invitația clujenilor. Fiecare județ al Olteniei a avut câte un reprezentant: Florentina Cuteanu din Gorj, Cornelia Diță din Mehedinți, Constanța Triță din Olt, Leliana Mihaela Rădulescu și Georgeta Ciucă din Dolj, iar din Vâlcea, Zenovia Zamfir.

Joi, 11 iulie, evenimentul s-a desfășurat la Pensiunea „Roata Făget” din Cluj, un complex turistic aflat în imediata apropiere a pădurii cu același nume, într-o atmosferă extrem de călduroasă. În seara aceleiași zile a avut loc un recital de poezie, combinat într-un mod ingenios cu muzică folk, interpretată de talentata Corina Ofelia Corpodean. Moderatoarea, poeta Rodica Mureșan, a fost în vervă, cu poantele de bun gust la dumneaei.

În dimineața zilei de 12 iulie, grupul de scriitori s-a deplasat la Penitenciarul de maximă siguranță Gherla, vizitând muzeul și Sala Cavalerilor. Emoții amestecate cu sentimente de compasiune pentru cei care locuiesc acolo pentru o vreme. Ne-am întâlnit cu cercul „Lotus”, un grup de fete care iubesc literatura, arta (pictura, artizanatul), cerc de petrecere a timpului în mod creativ, format de către Alin Cucuruzan cu câțiva ani în urmă. Toți cei prezenți au fost invitați să recite câte un poem spre bucuria gazdelor noastre. Totul decurgând sub forma unui dialog poetic scriitor-deținută. Au urmat discuții libere despre ce înseamnă libertate, țel în viață, credință. O lecție de demnitate și sinceritate, care a produs multă emoție tuturor. A fost o experiență inedită care nu va putea fi uitată niciodată de ambele părți. În teribila închisoare au fost încarcerați în jurul anilor 1950 și torturați mulți intelectuali anticomuniști ai țării: scriitori, oameni politici, episcopi. Dintre scriitori aș aminti pe Vasile Voiculescu, Ion Caraion, etc.

De la închisoare, grupul s-a deplasat cu mașinile organizatorilor la Castelul BAMFY din Bonțida, unde, în compania unui ghid local pasionat, am vizitat frumosul castel. Pentru noi a fost o încântare să aflăm file de istorie din secolele trecute, să vizităm acest castel reabilitat și modernizat cu fonduri europene. În continuare a avut loc lansarea de carte a scriitoarei Silvia Giurgiu Pătrăchioaie, romanul „Isprăvile lui Cupidon”, publicat de editura „Cervantes”. Recenzia acesteia a fost făcută de către talentatul scriitor maramureșean, Dragoș Gelu, care a primit în dar romanul cu dedicația: „Pentru Gelu Dragoș cu reverență și mulțumiri pentru o recenzie și o prezentare a romanului meu, excepțională!”. Seara, scriitorii din tabără au participat la altă lansare de carte, de data aceasta la Muzeul Etnografic. Politicianul și scriitorul Varujan VOSGANIAN, proaspăt ales președinte al Uniunii Scriitorilor din România, într-o atmosferă festivă, și-a lansat romanul „Dublu Autoportret”, publicat de editura „Polirom” o cronică a inocenților, cuprinzând o singură zi din evenimentele lui Decembrie 1989. A fost prezentat de către Ovidiu Pecican și Răzvan Rotta. Pentru mine punctul culminant a fost întâlnirea cu academicianul Ioan Pop, originar din Mireșu Mare! Deși sosit mai târziu prof. dr. Mihai Groza ne-a predat o lecție de istorie, în stilul caracteristic, documentat, la subiect, despre castelul vizitat, aflat în „umbra” evenimentului muzical „Electric Castle”.

Seara a urmat un recital cu muzică de operă, susținut de Corina Lupuțan, o talentată profesoară din Cluj și Corina Ofelia Corpodean.

Ziua a treia, pe 13 iulie, moderată de poetul Ovidiu Vasile, atent la toate amănuntele, a debutat cu plecarea la Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” Cluj Napoca, unde am avut parte de surprize mari: prezentarea muzeului, moment de obicei popular românesc precum cererea miresei, aducerea găinii la nuntă, în prezența unor oaspeți deosebiți precum solista de muzică populară Elena Ștefănuț, violonistul Vasile Popa, „toboșarul” Romulus Moldovan și asociația (ansamblul) „De la lume adunate și-napoi la lume date”. Profesoara Elena Ștefănuț i-a încântat pe participanți cu vocea sa superbă și cu minunatele cântece ardelenești iar dansatorii au fost la înălțime. Spectacolul a fost televizat de către TVR și PRO TV. Din nou, participanții la tabără au recitat una-două poezii proprii iar la final s-au înfruptat din sarmalele oferite de Carmen Nyilas. După aceste manifestări, am avut răgaz de două-trei ore să vizităm capitala Ardealului, să cumpărăm suveniruri sau să ne vizităm rudele.

Seara a continuat cu prezentarea, de către Dragoș Gelu, a volumului de poezii „Dor de infinit”, editura „Transylvanian Edition” Londra. Autoarea Ionela Nicoleta Flood a debutat editorial în 1999 și a scris de atunci peste zece cărți însă cea mai mare realizare este înființarea în 2010 a celei mai mari biblioteci de carte în limba română din Marea Britanie (Glasgow), cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș care a donat cele 5000 de volume în limba română Societății „Românca” condusă de reputata poetă.

Seara s-a încheiat cu un recital de muzică fado, susținut de Adriana Berezovsky, care ne-a trimis cu gândul la plajele portugheze.

În dimineața zilei de 14 iulie, scriitorii s-au întors la casele lor, mai bogați sufletește. S-au legat prietenii cât pentru o viață. Cu siguranță, de SUBLIM se va mai auzi. Când pui mult suflet în tot ceea ce faci, rezultatul va fi SUBLIM. Felicitări alese celor trei muschetari a i culturii de la SUBLIM!

Florentina Cuteanu