A făcut praf 7 mașini în Târgu Jiu! Beat și fără permis!

Proprietarii a șapte autoturisme din municipiu au avut un week-end de coșmar după ce un tânăr de 20 de ani le-a avariat pe toate după ce s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice și fără să aibă permis de conducere.

Totul s-a întâmplat sâmbătă dimineața, în jurul orei 4.30, pe strada Comuna din Paris, proprietarii mașinilor plângându-se de faptul că sunt nevoiți să își lase autoturismele în stradă în lipsa unor locuri de parcare amenajate corespunzător în spatele blocurilor. Întregul accident a fost văzut de o angajată de la Edilitara, care era în timpul programului și mătura strada. Femeia spune că a înghețat de frică în momentul în care a văzut cum mașina condusă de tânărul băut a intrat în cele pe care le-a avariat. „Norocul meu că eram la câțiva metri distanță de ultima mașină pe care a lovit-o. Eram pe stradă, trebuia să vin să mătur fix în zona în care s-a produs accidentul. În momentul acela eram lângă un magazin de pe stradă și doar am auzit bufnitura. A dat în mai multe mașini, nici nu le-am numărat că îmi era frică. Nici nu vreau să mă gândesc ce se putea întâmpla dacă ajungeam să mătur în zona în care a lovit el mașinile”, a povestit femeia.

Locatarii din bloc s-au trezit unii pe alții după ce unul dintre ei și-a văzut mașina praf. Oamenii povestesc inclusiv că șoferul a vrut să fugă și să sară un gard pentru a se face nevăzut, însă au reușit să îl prindă și să îl predea polițiștilor. „Mașina mea, de fapt nici nu e a mea, eu doar o utilizez, o am de la o rudă care nu o folosea, e daună totală. Era parcată lângă acel pom și după ce a dat în ea a mutat-o aproape zece metri. Asta în condițiile în care înainte a mai lovit vreo trei. Pe-a mea a mutat-o din loc și asta s-a mai dus în următoarele. A avut o forță incredibilă. Nu știu cu ce viteză a venit, dar dacă el are roata din dreapta față ruptă și discurile de frână sunt și ele făcute praf, vă dați seama că nu a mers încet. Puntea din spate a strâmbată, e ceva de nedescris. Nu mai am ce recupera din ea. E făcută varză”, a povestit unul dintre păgubiți, în timp ce un altul a fost martor la încercarea șoferului de a fugi de la fața locului. „Bubuitura ne-a trezit, că a fost ceva foarte puternic. Am coborât în fața blocului, iar cel care produsese accidentul era aici. Vroia să plece, dar l-a oprit un vecin care coborâse înaintea mea. Individul zicea că plătește oricât, numai să nu îl dăm pe mâna polițiștilor. Evident, am sunat la Poliție și când au venit polițiștii a vrut din nou să sară gardul și să fugă, doar că nu a reușit și l-au prins băieții. A ieșit negativ la testul pentru droguri, dar la alcoolemie a avut 0,87 și atunci am aflat că nu avea nici permis. Mașina pe care o conducea e de Teleorman, cine știe a cui o fi și de unde o fi luat-o. Noi am încercat să vorbim cu el și ne-a spus că i-ar fi fugit mașina de spate și că a pierdut controlul”, a spus un alt păgubit. Cei care au mașinile avariate speră să fie despăgubiți de firma de asigurări la care avea poliță mașina implicată în evenimentul rutier. „Casco? De unde Casco? Pauză Casco. A mea nu e daună totală, dar nici ieftin nu va fi să o repar. Acum aștept să văd ce se va decide”, a spus un alt păgubit.

În cursul zilei de sâmbătă, Nicolae Octavian Faităr a fost audiat timp de mai multe ore, polițiștii fiind nevoiți mai întâi să aștepte ca acesta să își revină din mahmureală. Pe parcursul anchetei a ieșit la iveală că mașina cu numere de Teleorman care a fost implicată în accident a fost luată de către șofer din fața unui service auto al cărui patron este prieten cu șoferul care nu avea permis. Faităr, după o noapte bahică, s-a gândit să dea o tură cu mașina prin oraș, doar că a avut parte de această experiență pe care nu o va uita prea curând și care era previzibilă în contextul în care el nu are nici permis și era și băut. „La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, ocazie cu care a fost identificat un tânăr de 20 de ani, din Târgu Jiu, care ar fi condus un autoturism, pe strada indicata de apelantă, în cazul căruia, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale poliției, s-a stabilit că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, iar în urma testării cu aparatul din dotarea polițiștilor a rezultat o alcoolemie de 0,87mg/l în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în timpul nopții, tânărul ar fi fost implicat în mai multe evenimente rutiere soldate cu pagube materiale pe raza municipiului Târgu Jiu, din care a rezultat avarierea a 7 autoturisme. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice”, a transmis IPJ Gorj.

Ieri dimineață, polițiștii gorjeni au anunțat faptul că tânărul de 20 de ani, vinovat de evenimentul rutier, a fost reținut pentru 24 de ore: ,,La data de 10 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un tânăr de 20 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere și sub influenta alcoolului”.

