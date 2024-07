A doua zi de greva foamei la CEO

Unul dintre salariații CEO – aflați în greva foamei de ieri – căruia compania nu i-a mai prelungit contractul de muncă, Viorel Vîrlenuță, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta are aproape 58 de ani și este diabetic. ”Colegii mei au chemat ambulanța aseară fiindcă am început să mă simt rău.Am primit îngrijiri medicale. Sunt încă în picioare, continui greva foamei”, a spus minerul. Acesta mai avea doar 22 de zile până la pensionarea în condiții speciale, însă, pentru că șefii CEO nu i-au mai prelungit contractul de muncă, el nu mai are această posibilitate.