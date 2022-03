A dispărut de 2 luni! Căutat în Danemarca!

Un gorjean de 30 de ani este de negăsit de aproape două luni de zile. Acesta a plecat la muncă în străinătate, a păstrat pentru câteva zile legătura cu familia sa din Cătunele, după care nu a mai putut fi contactat sub nicio formă. Acasă el are o fată de 6 ani care întreabă de el și căreia bunicii nu știu ce să îi mai spună. Asta a determinat-o pe mama lui Ion Alexandru Bran să meargă la Poliție și să îl declare dispărut. Femeia spune că a luat legătura inclusiv cu polițiștii din Danemarca și chiar Suedia, în speranța că va afla mai multe despre fiul său despre care nu mai știe nimic din data de 10 februarie. „Pe 8 a ajuns dimineața, am luat legătura cu el, mi-a spus că e bine, că nu sunt probleme. Pe 9 am vorbit din nou, mi-a dat noul număr pe care îl luase cu cartelă de Danemarca și de pe 10 nu mai știm nimic. Atunci am vorbit cu el la prânz, după care s-a întrerupt orice legătură. Mi-a spus atunci că merge să se vadă cu managerul de la un parc de distracții din Copenhaga pentru că urma să se angajeze acolo. Avea promisiunea că e angajat cu acte, iar de atunci nu mai știm nimic. Am făcut sesizare și acolo la Poliție, am fost și aici la noi la Motru. Stăm cu grijă și nu știm ce se întâmplă. Fetița lui ne întreabă mereu de el pentru că el nu obișnuia să nu păstreze legătura cu noi. Ne promisese că păstrăm legătura și că urma să revină acasă pentru că îi luasem apartament în Motru, urma doar să îl mobileze. Sper ca să audă cineva despre situația aceasta și să ne poată ajuta. Să sune la Poliție sau să ne anunțe pe noi, vrem doar să știm ce s-a putut întâmpla cu el”, spune Margareta Găman, mama tânărului. IPJ Gorj a dat, la rândul său, un comunicat de presă cu privire la această dispariție, instituția sperând că poate așa apare cineva care poate oferi informații despre Bran. „Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați de o femeie, de 51 de ani, din comuna Cătunele, despre faptul că fiul ei, BRAN ALEXANDRU ION, de 30 de ani, ar fi ajuns în Danemarca, respectiv Copenhaga, cu avionul, la data de 8 februarie a.c., pentru a-și căuta un loc de muncă, însă din data de 10 februarie a.c., femeia nu ar mai fi putut lua legătura cu fiul ei, pe nicio cale. Semnalmente: înălţime circa 1,8 metri, constituţie atletică, greutate aproximativă de 67 de kg, ten deschis, ochi albaștri, păr șaten, iar pe corp prezintă mai multe tatuaje, respectiv pe gât și pe spate are tatuate litere chinezești, iar pe mână și pe pulpa piciorului prezintă alte tatuaje, însă nu s-a putut descrie modelul acestora”, arată IPJ Gorj. Cei care pot ajuta cu informații pot suna la 112 sau pot anunța orice polițist.

Gelu Ionescu