25 noiembrie – Ziua combaterii violenței împotriva femeilor

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor (ONU) este marcată, în fiecare an, la 25 noiembrie. În 2022, tema zilei este „UNITE! Activism to End Violence against Women & Girls”, iar culoarea portocaliu, ce va îmbrăca principalele clădiri şi repere ale oraşelor, reprezintă un viitor mai luminos, eliberat de orice formă de violenţă îndreptată împotriva femeilor şi fetelor, arată site-ul https://www.un.org/.

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor marchează, la fel ca în fiecare an, lansarea campaniei „UNiTE to End Violence against Women” (25 noiembrie – 10 decembrie), o iniţiativă de 16 zile de activism care se încheie cu Ziua internaţională a drepturilor omului (10 decembrie). Această campanie, condusă de secretarul general al ONU şi UN Women din 2008, îşi propune să prevină şi să elimine violenţa împotriva femeilor şi fetelor din întreaga lume, făcând apel la acţiuni globale pentru creşterea gradului de conştientizare, promovarea susţinerii şi crearea oportunităţilor de discuţie asupra provocărilor şi soluţiilor.