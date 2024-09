20 de ani de SABOTAJ hidroenergetic! ONG-urile iau bani de la Comisia Europeană și Germania

* ,,Ecologiștii” protejează un rac ce nu a fost văzut niciodată!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, îi acuză din nou pe așa-zișii ecologiști că sabotează investițiile în sistemul hidroenergetic. Este vorba despre Bankwhatch și Agent Green, organizații finanțate de Germania și Comisia Europeană.

Acesta a afirmat vineri seară că „două-trei” organizaţii de mediu „sabotează sistematic” hidrocentralele, deşi s-au cheltuit miliarde de euro în aceste proiecte. Unele sunt realizate în proporţie de 98%, dar nu pot fi gata, pentru că organizaţiile „contestă fiecare etapă”. „Tot ce vă puteţi imagina sub soare, găsesc specii de care nu a auzit nimeni”, a afirmat ministrul.

„În România am investit miliarde de euro în proiecte hidroenergetice, deci în hidrocentrale, care sunt finalizate între 70 şi 98 la sută şi pe care nu putem să le terminăm. De ce? Păi lipsă de voinţă şi mai e un aspect important, sabotajul sistematic, instrumentat de două-trei organizaţii neguvernamentale, finanţate nu ştiu de unde, dar cu avocaţi foarte buni”, a declatat, vineri seară, ministrul Energiei, la un post național de televiziune.

,,Contestă fiecare aviz de mediu și autorizație de construire!”

Sebastian Burduja afirmă că aceste organizaţii „contestă fiecare etapă: aviz de mediu, autorizaţie de construire”. „Tot ce vă puteţi imagina sub soare, găsesc specii de care nu a auzit nimeni, niciodată. Şi noi nu reuşim să le terminăm, an după an”, a adăugat ministrul. Acesta speră să fie gata în acest an hidrocentrala de la Răstoliţa, judeţul Mureş.

Amintim: Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a confirmat în luna mai 2024, informațiile Profit.ro, conform cărora este pe cale să primească undă verde de la Guvern pentru finalizarea și racordarea la sistemul energetic național a hidrocentralelor Bumbești, Dumitra și Livezeni de pe râul Jiu, cu putere instalată cumulată de peste 65 MW.

Acestea au fost blocate timp de 20 de ani, la stadiul de 90% finalizare, de două ONG-uri, Bankwatch România și Agent Green, finanțate de guvernul Germaniei și Comisia Europeană.

Proiectul este unul dintre cele în legătură cu care Guvernul a decis în decembrie 2022, prin ordonanță de urgență și cu girul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), să le declare ca fiind ,,de interes public major” și să le scutească de obligația efectuăriii evaluării de impact asupra mediului, precum și de la interdicția de reducere a Fondului forestier național prevăzută de Codul Silvic, propunându-le totodată pentru finanțare nerambursabilă europeană, prin programul REPower EU.

Publicația citată a anunțat, la începutul anului, că Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Hidroelectrica, a pregătit un proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului ,,Racordarea la Sistemul Electroenergetic Național a Centralei Hidroelectrice Dumitra și a Microhidrocentralei Livezeni”, din cadrul lucrării de utilitate publică și interes național ,,Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești”, județele Gorj și Hunedoara.

Actul normativ a fost aprobat. Reamintim că, în cazul proiectului AHE Bumbești – Livezeni, Curtea de Apel București a admis în data de 14 decembrie 2017, recursul unor ONG-uri de mediu și a anulat autorizațiile de construire emise de consiliile județene din Hunedoara și Gorj, decizia fiind definitivă, deși lucrările erau realizate deja în proporție de cca. 90%.

În urmă cu mai bine de 2 ani, fostul directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, spunea că investiția, pe sectorul Bumbești, ar fi fost blocată pentru că „avem de protejat un pește care, din informații publice, nu reprezintă și nu are niciun fel de importanță economică, și avem de protejat un rac care nu a fost niciodată găsit, dar ar fi condiții să trăiască acolo”, a precizat el.

M.C.H.