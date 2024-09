105 ani de la înființarea primei societăți juridice pentru slăvirea Cultului Eroilor

“Nu vărsai lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i în cântare, așa ca faima numelor lor să rămână un ecou prin legenda veacurilor” Regina Maria

În baza Decretului nr. 4106, din 12 septembrie 1919, statul român a adoptat măsura înființării Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război” (SMECR), cu statut de persoană juridică, având misiunea de a îngriji și păstra mormintele și operele comemorative de război realizate, de a descoperi noi morminte ale ostașilor căzuți pentru patrie, de a aduce îmbunătățiri cimitirelor eroilor și de a organiza ceremonii religioase și militare la mormintele eroilor.

La început, Comitetul Central de Conducere a fost numit de Ministerul de Război, iar ulterior a fost ales. Comitetul Central al Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război” avea președinte executiv pe Miron Cristea, născut în localitatea Toplița, județul Harghita, fost episcop de Caransebeș, mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române și primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, începând din anul 1925. Președinte de onoare a fost desemnată regina Maria. Din Comitetul Central făceau parte: miniștrii de război, de interne, domenii și culte, lucrări publice, muncii, și ocrotiri sociale, șeful Marelui Stat Major, comandantul Corpului Jandarmeriei Rurale, comandantul Corpului Grănicerilor, secretarul general din Ministerul de Război, un profesor universitar, ales de colegii săi și cinci doamne, soții de generali în viață sau decedați.

În județe, orașe și comune s-au creat filiale ale SMECR conduse de comitete județene și birouri orășenești și comunale (Capitolul IV, art. 12, 15şi 16).

La 1 aprilie 1920, a apărut primul număr al Buletinului „Cultul Eroilor Noștri”, publicație editată de Societatea „Mormintelor Eroilor Căzuți în Război”. Buletinul avea pe frontispiciu cuvintele reginei Maria: „Cei ce clădesc pe morți trebuie să o facă pentru veșnicie”.

Din inițiativa Comitetului Central al SMECR, la 17 mai 1923, s-a stabilit și desfășurat ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut. În prezența familiei regale, a membrilor Guvernului, a corpurilor legiuitoare, în Parcul Carol din Bucureşti s-a oficiat serviciul divin, iar la ora 12 sirena Arsenalului Armatei și clopotele bisericilor au vestit coborârea în lăcașul de veci a Ostașului Necunoscut. Timp de două minute orice activitate publică a fost întreruptă.

Guvernul României a aprobat propunerile Bisericii Ortodoxe Române și ale Ministerului de Război din 20 aprilie 1920, întărite prin Decretul-Lege nr. 1693, din 20 august 1920, de a se sărbători în fiecare an Ziua Eroilor când se sărbătorește Înălțarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri.

Societatea „Mormintele Eroilor Căzuți în Război” era condusă de Ministerul de Război (după demobilizarea armatei și trecerea ei la statutul de pace, la 1 aprilie 1921, s-a reînființat Ministerul Apărării Naționale) și de Biserica Ortodoxă Română. Societatea și-a desfășurat activitatea sub această denumire până la 2 iunie 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra mormintelor de război din România, decretată cu nr. 1699, și-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor”. Această lege a fost revăzută și completată, promulgându-se la 1 august 1940, Legea Regimului Mormintelor și Operelor Comemorative de Război. După moartea Reginei Maria, la 18 iulie 1938, Societatea Cultul Eroilor și-a schimbat denumirea în Așezământul Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, devenind instituție a statului.

După venirea comuniștilor la conducerea țării, în baza Decretului nr. 48 din 29 mai 1948 al Marii Adunări Naționale a R.P.R. și a Deciziei Consiliului de Miniștri nr. 297 din 8 iunie 1948, Așezământul Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, care a desfășurat activități organizatorice și educative, sub conducerea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române și a Ministerului de Război, a fost desființat, patrimoniul său fiind trecut la Ministerul Apărării Naționale. Prin Decretul Lege nr. 71, din 1949, Ziua Eroilor a fost stabilită pentru 9 mai.

În anul 1990, Ministerul Apărării Naționale a aprobat inițiativa unui grup de cadre active de a înființa Secția pentru valorificarea tradițiilor militare și a patrimoniului istoric-militar, căreia i s-a alăturat un grup de ofițeri în rezervă și retragere, împreună înființând, în 1991, „Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor”. Acesta a obținut statutul de personalitate juridică, prin Hotărârea nr. 664 adoptată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, din 19 noiembrie 1991. Încă de la înființare, „Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor” a preluat obiectivele și activitățile fostului Așezământ Național „Regina Maria” pentru „Cultul Eroilor”. Comitetul a funcționat sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate județele țării s-au înființat comitete județene și birouri municipale, orășenești, comunale și sătești.

La 30 mai 1995, prin Legea nr. 48, Parlamentul României a proclamat sărbătorirea Zilei Eroilor în ziua care se sărbătorește Înălțarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri, după 75 de ani revenindu-se la tradiția făurită în perioada interbelică.

Cu prilejul celei de a treia Conferințe Naționale a „Comitetului Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor”, la 28 noiembrie 1997, s-a hotărât schimbarea denumirii Comitetului Național în Asociaţia Națională „Cultul Eroilor” (ANCE). De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiției interbelice, de editare a Revistei „România Eroică”, organul de presă al Asociației Naționale „Cultul Eroilor”.

La 15 iunie 2004, s-a înființat și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în baza Legii nr. 379 din 2003 și a Hotărârii Guvernului României nr. 635 din 2004.

În anul 2011, Conferința Națională a ANCE a hotărât să adauge în titulatura sa numele „Regina Maria”, în semn de omagiu și respect pentru marea contribuție la înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918 și măsurile adoptate de organele puterii și administrației din România pentru cinstirea memoriei ostașilor căzuți în războiul pentru întregire statală și eliberare națională.

„Neamul devine etern prin Cultul Eroilor!” Nemurire veșnică Eroilor Neamului Românesc!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, secretar executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”