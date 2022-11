„Zmeul” din Berlești nu scapă de cătușe!

Bărbatul din satul Lihulești, comuna Berlești, arestat preventiv pentru mai multe fapte cu violență, rămâne în spatele gratiilor cel puțin până în preajma sărbătorilor de iarnă.

Victor Glăvan a primit o prelungire a mandatului emis pe numele său de judecători la începutul lunii octombrie, deși a sperat că, pe parcursul cercetărilor, va ajunge cel mult în arest la domiciliu. Acest lucru nu s-a întâmplat, spre liniștea celor care l-au tot reclamat de-a lungul anilor pentru pornirile sale violente, iar mandatul său de arestare preventivă a fost prelungit prin decizie definitivă a instanței. Între timp, el a fost trimis în judecată și inculpat în dosarul în care a primit cătușe, în altele fiind judecat fără să fie impusă această măsură. „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate prin încheierea nr. 19 din data de 05.10.2022 pronunţată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Târgu Cărbuneşti în dosarul nr. 3718/317/2022, definitivă prin încheierea nr.51 din data de 11.10.2022 pronunţată de completul de judecători de drepturi și libertăți de la Tribunalul Gorj în dosarul nr. 3718/317/2022 şi menţine măsura arestării preventive faţă de inculpatul Glăvan Victor, în prezent aflat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Gorj, trimis în judecată prin rechizitoriul emis la data de 02.11.2022 în dosarul nr. 1931/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: – lovirea sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen., faptă din data de 29.08.2022 (persoană vătămată Lihu Stelian); – infracțiunea de amenințare prev. de art. 206 alin. 1 C. pen – 2 fapte, respectiv fapta din data de 29.08.2022 (persoană vătămată Lihu Stelian) și fapta din data de 04.10.2022 (persoană vătămată Fîciu Gheorghe Daniel); – infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice prev. de art. 371 C. pen – 2 fapte, respectiv fapta din data de 29.08.2022 și fapta din data de 04.10.2022”, a decis Judecătoria Târgu Cărbunești, decizie care a fost ulterior confirmată și de Tribunalul Gorj.

Glăvan a ajuns în spatele gratiilor după ce și-a amenințat un consătean cu drujba. El a coborât din tractorul pe care îl conducea fără permis și i-a spus omului că îl va omorî.

Astfel de episoade s-au consumat de mai multe ori pe raza satului unde locuiește Glăvan, acum individul având pe rolul instanțelor mai multe dosare în care este inculpat pentru fapte cu violență, din spatele gratiilor având suficient timp să își stabilească apărarea la acuzațiile ce îi sunt aduse.

Gelu Ionescu