Ziua Pompierilor – Caravana SMURD vine în Gorj

În fiecare an, la data de 13 Septembrie este sărbătorită Ziua Pompierilor din România!

În acest an, de Ziua Pompierilor, județul nostru are prilejul de a avea prezente Centrul mobil de instruire a populației (format din două simulatoare mobile de ultimă generație) și Caravana SMURD, transmite Inspectoratul Situațiilor de Urgență Gorj.

”Vom sărbători Ziua Pompierilor în mijlocul oamenilor, prin activitățile pe care le avem programate în perioada 12-14 Septembrie 2022.

Luni, 12 Septembrie 2022, Centrul mobil de instruire a populației și Caravana SMURD vor poposi în comuna Scoarța, în intervalul orar 09:00-11:00 și în orașul Țicleni, în intervalul oralul orar 12:00-16:00.

Marți, 13 Septembrie 2022, de Ziua Pompierilor din România, Centrul mobil de instruire a populației și Caravana SMURD vor fi prezente în Piața Prefecturii din municipiul Tg-Jiu, în intervalul orar 08:00-16:00.

Totodată, în data de 13 Septemrie 2022, la toate sediile subunităților noastre de intervenție am organizat Ziua porților deschise, în intervalul orar 09:00-13:00.

Activitățile dedicate Zilei pompierilor din România se vor încheia în data de 14 Septembrie, atunci când Centrul mobil de instruire a populației și Caravana SMURD vor poposi în localitățile Jupînești (intervalul orar 08:00-10:00), Vladimir (intervalul orar 11:00-13:00) și Crușeț (intervalul orar 14:00-16:00).

Vă așteptăm în număr cât mai mare să fiți prezenți la activitățile pe care le-am organizat cu ocazia Zilei Pompierilor din România!”, a mai comunicat ISU Gorj.