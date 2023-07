Ziua Națională a Ambulanței, sărbătorită în premieră la Tărgu-Jiu – Reprezentanți din toată țara

Municipiul Tărgu-Jiu a fost gazda unui eveniment deosebit: desfăsurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a Ambulanței, eveniment care a reunit în reședința județului Gorj reprezentanții a peste 50 de Servicii de ambulanță din toată țara.

Istoric

Înființat în anul 1906, la inițiativa profesorului Nicolae MINOVICI, sub denumirea de ,,Serviciul de salvare din București”, acest organism public își desfășura activitatea sub deviza ,,Totdeauna și tuturor: gata pentru ajutor!”, fiind sub directa coordonare a profesorului dr. MINOVICI. Primul echipaj era alcătuit din vizitiu și un sergent de oraș care foloseau o trăsură trasă de cai, iar sediul unității era într-o clădire veche aflată pe cheiul Dămboviței.

În anul 1907, dr. Nicolae MINOVICI a demarat pregătirea practică a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină , pregătire ce viza salvarea oamenirlor care aveau nevoie de ajutor, iar din anul următor echipajul unei ambulanțe era alcătuit din medici interni și sanitari. În 1912, după ce Romănia a devenit a treia țară din Europa, alături de Olanda și Austria, care dispunea de un serviciu de ambulanță, au fost aduse la noi primele ambulanțe de tip auto. Demn de menționat este și faptul că în anul 1931, dr. Nicolae MINOVICI a teoretizat, pentru prima dată în lume, ,,împingerea actului medical calfificat la locul accidentului”.

Spitalul de urgență a apărut în anul 1943, în localul salvării din Capitală, moment care a pus bazele apariției primului sistem integrat de asistență medicală de urgență: Salvarea și Spitalul de Urgență.

Peste 500 de angajați din țară, prezenți la Tărgu-Jiu

Revenind la evenimentul organizat pentru prima dată în istorie, la Tărgu-Jiu, – Ziua Națională a Ambulanței – trebuie spus că peste 500 de salariați ai serviciilor județene de ambulanță din întreaga țară au venit în orașul lui Brăncuși, unii dintre ei fiind îmbrăcați în straie populare, cum ar fi cei de la Serviciul de Ambulanță al județului Maramureș care au purtat cu măndrie și costumul tradițional și unifiorma specifică Ambulanței.

După prezentarea activității specifice ambulanței din țara noastră, participanții la eveniment au porrnit, în sunetul a zeci de sirene, într-o paradă pe străzile din municipiului nostru, nu înainte de a încinge o horă, asa cum se cade în zi de sărbătoare, în muzica Ansamblului artistic profesionist ,,Doina Gorjului”.

Inedit: Ambulanța ,,fluvială”

O prezență inedită la manifestările de la Tărgu-Jiu, a fost ambulanța fluvială, o navă de salvare din Tulcea. Membrii unei astfel de ambulanțe trebuie să fie atenți la tot ce-i înconjoară, pornind de la fauna Deltei Dunării, apa, adăncimea, ceața și pănă la frigul și gheața care apar uneori într-un astfel de mediu specific Deltei. O salvare pe apă este, cu alte cuvinte, mult mai complicată, decăt una pe uscat.

Marius Stochițoiu