Ziua Eroilor 2023, omagiată de A.C.E.R.M. Gorj „Tudor Vladimirescu”

Joi, 25 mai 2023, în Ziua Înălțării Domnului și a comemorării eroilor neamului, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, a omagiat Eroii Gorjului dar și ai țării, participând la ceremonialurile religioase din mai multe localități ale Județului Gorj.

Membrii Consiliului Director au participat la comemorarea eroilor, astfel:

1. La Monumentul Eroilor din localitatea Scoarța, Județul Gorj, au participat: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga și col. (rtr.) dr. Bebe Dobre.

2. La Monumentul Eroilor din localitatea Pojogeni, Județul Gorj, au participat: Lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu Gabriel, ec. Lavinia Ghindă, ing. Vasile Ionescu și dirig. Viorica Ionescu.

3. La Monumentul eroului martir slt. p.m. Haidău Grigore Cătălin de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu Jiu, au participat prof. Grigore Haidău și col. (rtr.) Gigi Bușe.

4. La Monumentele Eroilor din comuna Dănești, Județul Gorj, au participat: ing. Dan Toropu, prof. Șorop Dorel și Calotă Ilarie.

5. La Monumentul Eroilor și Veteranilor de Război din satul Peșteana-Vulcan, comuna Ciuperceni, Județul Gorj, au participat: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, prof. Ion Mocioi, jurist Retezeanu Constantin, Ionică Boștină, preot Bălan Dumitrașcu Cosmin, ing. Dan Toropu și prof. Șorop Dorel.

6. La Monumentele Eroilor din orașul Novaci, a participat prof. Elena Basarabă.

Istoria ne arată că acești eroi români în momentele grele și hotărâtoare ale națiunii noastre și-au sacrificat viața pentru ca generațiile viitoare să trăiască într-o țară independentă și liberă. Fără ei România nu ar fi fost ceea ce este în prezent. Adică parte din cele mai importante organisme mondiale și europene.

Suntem datori să-i omagiem pe cei care s-au dovedit a fi cei mai curajoși apărători ai neamului românesc și a interesului național pentru care au adus jertfa propriilor lor vieți, atât în spațiul românesc dar și-n afara acestuia.

În această zi avem obligația morală să-i comemorăm și pe eroii zilelor noastre, militarii și civilii care și-au pierdut viața în misiuni de salvare sau în timpul serviciului. Eroii noștri, cei de acum sute de ani dar și cei din prezent, ne determină să ne aducem aminte în fiecare zi de valorile și tradițiile acestui popor. Să ne manifestăm conștiința și patriotismul.

Mesaj al Veteranilor de Război

În război, pe câmpul de luptă nimeni dintre noi nu mai avea siguranța că se va mai întoarce acasă. O slabă nădejde că va mai scăpa cu viață. Trebuia să rămână cineva pe câmpul de luptă.

Datoria către țară și neam ne făcea să uităm de viață și să mergem la datorie. Glasul sângelui nostru ne poruncea să fim demni urmași ai strămoșilor noștri. Ani întregi am stat în umezeala tranșeelor cu viața pândită în fiecare clipă de glonțul dușmanului, de boală sau foamete și de toate mizeriile. Ne obișnuiam cu moartea și nu ne mai impresiona. Cădea camaradul și n-aveam emoții. Cădea camaradul și lacrimi nu mai curgeau. Ele se făcuseră piatră. Un singur gând ne stăpânea pe toți. Să învingem și să fim iarăși lângă cei dragi ai noștri și să trăim o viață tihnită. Am făcut promisiuni puterii sfinte că vom fi oameni de treabă, credincioși, harnici și muncitori. Săream unul în ajutorul altuia cu pericolul vieții pe care n-o mai prețuiam. Unora ne-a dăruit cerul să ne revedem lângă cei dragi de acasă, dar mii de camarazi ai noștri au rămas pe câmpul de luptă. Trupurile lor au fost pradă corbilor. Pământul țării noastre și al altor țări este presărat și îngrășat cu sângele și carnea camarazilor noștri. Țara întreagă a hotărât ca o zi din an, ziua de astăzi, Ziua Înălțării Domnului, să proslăvim și să ne aducem aminte de ei. E o datorie sfântă să-i slăvim și să-i omagiem. Să ne reculegem în această zi și să trimitem imn de slavă sufletelor camarazilor noștri. E ziua când trimitem gândurile noastre la luptele grele ce am avut. E ziua când sufletele celor loviți de soartă ne stau prezente în urechi. E ziua când auzim glasul celui mai plin de durere, a celui căzut „Fraților, nu mă lăsați!” E ziua care ne obligă să ne facem datoria de buni camarazi. Sufletele lor din slava cerului se coboară asupra noastră și se slăvesc cu noi. Este o zi sfântă pentru că-i făcută să slăvească pe martirii neamului.

În această zi, cu toții adunați, trimitem rugăciunea noastră către Dumnezeu să-i ierte și să binecuvânteze cu harul său pe camarazii noștri care n-au avut fericirea noastră de a crește copii lor. Dacă noi am avut fericirea să supraviețuim, apoi să trimitem camarazilor noștri pierduți promisiunea asigurării că nu-i vom uita.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noștri!

Trăiască și înflorească România, în veci!

Col. (rtr.) Gigi Bușe