Ziua de Curățenie Națională, pe 21 septembrie

Let’s Do It, Romania! organizează cea de-a XI-a ediție a Zilei de Curățenie Națională care va avea loc anul acesta pe 21 septembrie. Voluntarii din toate județele României sunt invitați să redea frumusețea naturii care se sufocă, să strângă deșeurile și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune. Înscrierile se fac pe https://app.letsdoitromania.ro/login, iar informații suplimentare vor oferi coordonatorii județeni. „Pe 16 septembrie 2009, am lansat Let’s Do It, Romania! și am invitat toți locuitorii României să ni se alăture pentru a curăța deșeurile din natură. Cincisprezece ani mai târziu, după mii de acțiuni de ecologizare și cu peste 2.4 milioane de voluntari care ne-au ajutat să ne scriem povestea, vă invităm să participați din nou în această zi de curățenie națională, împreună cu 198 de țări din întreaga lume. Doar împreună arătăm că puterea comunității poate schimba lumea!”, a declarat Anamaria Hâncu, co-fondator Let’s Do It, Romania!

