Zilele “Elvira Godeanu” au ajuns la final! Stagiunea continuă

“Și am ajuns la finalul Zilelor “Elvira Godeanu”, un eveniment ce reprezintă, de fapt, un început. Am început stagiunea și o nouă etapă din viața minunată a Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu Jiu. Au fost 11 zile de foc pentru noi, pentru echipa alături de care am muncit zi și noapte. Eforturile noastre au fost încununate de succes și suntem copleșiți de reacția publicului. Ne-ați făcut fericiți prin prezența dumneavoastră, prin faptul ca ne-ați fost alături pas cu pas, prin aplauzele dumneavoastră. Mulțumim, așadar, în primul rând dumneavoastră, spectatorilor. Ați fost minunați! Vă așteptăm, în continuare, la spectacolele pe care le-am pregătit pentru această stagiune. Suntem onorați să vă fim gazde și dorim să ne pășiți pragul cu gândul că tot ceea ce facem aici este din dragoste nemărginită pentru teatru”, este mesajul transmis de conducerea Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” Târgu Jiu.