Zile de sărbătoare la Novaci!

Sfârșitul acestei săptămâni aduce la Novaci petreceri și voie bună mai ales pentru crescătorii de oi de aici. Duminică va avea loc a 55-a ediție festivalului „Urcatul Oilor la Munte”, la care vor participa ansambluri din zece județe ale țării. Autoritățile locale au lansat deja invitația publică pentru cei care doresc să aibă parte de o zi de neuitat, mai ales că în pădurea de la marginea orașului va avea loc și tradiționalul bâlci organizat cu această ocazie. „Dacă doriți să cunoașteți mai bine cultura tradițională novăceană, vă invităm la Novaci, duminică, 15 mai 2022 pentru a participa la FESTIVALUL FOLCLORIC PĂSTORESC ,,Urcatul oilor la munte”, ediția a LV-a, NOVACI – 2022. Au fost invitate ansambluri folclorice din județele Alba, Argeș, Arad, Brăila, Dolj, Hunedoara, Sibiu, Telorman, Vâlcea și Gorj. Invitat special: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”. Avem o traditie care nu trebuie uitată, aceea a oieritului care reprezintă esența existenței novăcenilor pe aceste meleaguri, motiv din care în fiecare an, în luna mai, sărbătorim momentul urcării oilor la munte cu bucurie, cu cântec, dans și voie bună. Veniți să ne bucurăm împreună de moștenirea folclorică păstorească!”, se arată în mesajul Primăriei Novaci. Șefa Casei de Cultură din oraș, Elena Basarabă, spune că sărbătoarea este importantă pentru că îi bucură în primul rând pe crescătorii de oi, indiferent de numărul animalelor pe care aceștia le au în turmă. „În anul 1968 la Novaci s-a sărbătorit pentru prima data ,,Urcatul oilor la munte”, urmare a viziunii autorităților acelor vremuri, care au înțeles că într-o sută de ani, fenomenul transhumanței va deveni o poveste, așa cum s-a întâmplat în istoria altor popoare, cel mai concludent fenomen fiind al băștinașilor din ținuturile americane, respectiv, asa zișii indieni. Conservarea acestui ritual prin transformarea momentului în care ciobanii se întâlneau pentru a petrece înainte de a mâna turmele spre munte, într-o sărbătoare folclorică locală, a fost extrem de inspirată și indiferent de implicații si viziuni politice, ,,Urcatul oilor la munte” , eveniment transformat de-a lungul anilor într-un festival folcloric de amploare care aduce la Novaci ansambluri si formații artistice din toată țara, a devenit o carte de vizită care vorbește despre trecutul, prezentul orașului Novaci și ne duce cu gândul la ce trebuie să facem ca urmași pentru a păstra această moștenire ca dar pentru viitoarele generații. Pentru cei care nu au crescut în familii de păstori este greu de înțeles de ce este acest obicei atât de important pentru novăceni. Urcatul oilor la munte este parte din viața fiecărui păstor, cu oi mai multe sau mai puține. A sărbători acest ritual înseamnă a povesti urmasilor despre viața deloc ușoară a ciobanilor, care înseamnă altceva decât bani, masini și case frumoase, o viață trăită deseori în singurătate, alteori mereu pe drumuri, fără mese calde, într-un loc în care mirosul specific nu poate fi spălat nici cu cel mai parfumat săpun, cu un program de muncă dur indiferent de starea vremii, o viață în care munca este chezășia existenței de la cea mai fragedă vârstă. Cu toate acestea copiii ciobanilor nu s-au plans și nu se plâng de viața pe care o duc, ba din contra au transformaț-o într-o legendă, părând ireali când îi vezi pe rețelele de socializare vorbind despre frumusetea unor momente petrecute la foc sub clar de lună sau cu țolul pe umeri, plouați și înfrigurați. Parafrazându-l pe Nicolae Iorga am putea spune că o comunitate care nu își cunoaște trecutul este sortită pieirii, aspect despre care nu se poate vorbi la Novaci. Aici încă mai există familii de ciobani reali, cu turme numeroase, ai căror copii manifestă interes pentru creșterea animalelor. Este foarte cunoscut faptul că fiecare novăcean cu rădăcini păstorești este mândru că apartine comunității ciobănești, cunoaște si păstrează obiceiurile, poartă cu mândrie portul ciobănesc, se prinde în joc, indiferent de locul în care trăiește, de studii, funcții sau loc de muncă. Acești novăceni se întorc la vatra părintească și sunt prezenți în viața comunității locale. Din fericire, pentru ciobanii novăceni urcatul oilor încă mai reprezintă momentul care ține de rădăcinile adânc înfipte în pământul străbun”, spune Elena Basarabă. Până la ziua de duminică, novăcenii mai au un motiv de bucurie azi, când biblioteca din orașul lor împlinește 120 de existență, fiind printre primele înființate în fostul regat. „Înființată la inițiativa tânărului Dimitrie Brezulescu, la 10 mai 1 902, în ziua când novăcenii au sărbătorit 25 de ani de la Războiul de Independență (1877), în cadrul unei manifestări culturale de amploare, a fost inaugurată biblioteca din Novaci, una dintre puținele biblioteci care exista la acea vreme în Oltenia, fiind numită ,,Biblioteca Novăceană Carol cel Mare al României”. Inaugurarea a coincis cu Ziua Regelui. Au trecut 120 de ani de la acea memorabilă zi din viața comunității noastre iar trecutul și faptele înaintașilor ne onorează. Păstrăm în suflet acei ani, acesta fiind si motivul pentru care vă invităm să participati la comemorarea amintitului eveniment, activitate organizată de Primăria si Consiliul Local al Orașului Novaci prin Biblioteca Orășenească Novaci și Casa de Cultură Novaci, în colaborare cu Liceul Teoretic Novaci, Scoala Gimnazială Novaci și Scoala Populară de Artă ,,C-tin Brâncusi” din Târgu-Jiu, secția externă – ,,Cursul de chitară”!”, mai spune șefa Casei de Cultură din Novaci.

Gelu Ionescu