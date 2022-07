Zeci de reclamații aberante la Primăria Motru! Controale peste controale, documente plimbate între instituții

În timp ce în Motru se construiește zi de zi și se semnează contracte pe bandă rulantă, adversarii politici dar și oameni influenți financiar, prin interpuși sau direct, inventează fel și fel de reclamații, punând pe drumuri spre primăria municipiului instituții ale statului( IPJ, Curte de Conturi, Inspecția in Construcții, Garda de Mediu etc..). Pentru toate aceste reclamații, Primăria Motru pune la dispoziție, zilnic, documente, demonstrând contrariul celor reclamate. Se pierde însă timp care nu este folosit in favoarea comunității.

În toată acesta perioadă, de două luni, s-au perindat, pe la primărie, zeci de angajați ai instituțiilor de stat care au înțeles că aceste sesizări sunt făcute din răutate, frustrare față de noua conducere a administrației locale, care, în următoarea perioadă va mai bifa unele investiții de importanță majoră pentru comunitate: infrastructură rutieră, extindere rețea de gaze, apa și canalizare, achiziție autospecială de gunoi, un nou parc pentru copii dar și multe alte lucrări de reparații la obiective care au fost lăsate în beznă și paragină zeci de ani. De altfel, nu mai este un secret pentru cetățenii municipiului cine se afla în spatele acestor încercări de discreditare ale administrației publice actuale. Este un lanț compus din: om potent financiar- politicieni -angajați ai instituțiilor de stat care au picat în capcana celor interesați să își păstreze puterea și monopolul în zona Motru. De remarcat și faptul că, inclusiv Prefectura Gorj a transmis în repetate rânduri că a fost respectată legea, în totalitate, cu privire la emiterea HCL-urilor dar și a dispozițiilor date de către primar. Deci hotărârile care se iau în CL sunt legale.

Disperarea adversarilor este însă atât de mare și pentru că Motru este un mare șantier, zi de zi se semnează contracte, toate problemele lăsate de vechea administrație sunt puse pe roate, ba chiar mai mult, ștrandul municipal funcționează contrar așteptărilor răuvoitorilor.

De altfel, ștrandul a avut încasări de peste 120.000 de lei și a fost pus în funcțiune cu o investiție minimă și multă ambiție și muncă, conform situației prezentate CL, doar de 12.000 de lei. În schimb, fostul director și fostul edil au ținut închis acest ștrand timp de trei ani. Cei doi au motivat că acesta este o gaură neagră a societății, solicitant primăriei pentru reabilitare peste 3 miliarde de lei. Este clar că interesul a fost altul și anume ca acest ștrand municipal, pentru care primăria a plătit un milion de euro, cu șase ani în urmă, trebuia încredințat unui apropiat din zonă, un individ potent financiar. Încercarea pusă la cale în 2019 a eșuat.