Zece milioane de euro pentru școlile avariate din Gorj

Guvernul va aloca 51 de milioane de lei pentru reabilitarea a 16 obiective din 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremur, a anunţat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

„Ieri am avut un dialog şi o analiză pe o serie de măsuri pe care am început să le materializăm, o parte dintre ele vor fi materializate chiar în şedinţa de guvern de astăzi. Am stabilit, astfel, să analizăm şi să aprobăm în şedinţa de guvern o hotărâre pentru reabilitarea şi, eventual, construcţii pentru clădirile care au fost afectate din judeţul Gorj. Este vorba despre aproximativ 51 de milioane de lei care vor fi alocaţi la 5 unităţi administrativ-teritoriale pentru 16 obiective”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, în şedinţa de govern, citat de Agerpres.

Este vorba de școli din Târgu Jiu, Tismana, Arcani, Runcu şi Stăneşti.