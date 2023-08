Weber: ”Apropiați, și nu asumați, de PSD sunt trei membri din Consiliul de Supraveghere al CEO!”

Președintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că cel puțin trei membri ai Consiliului de Supraveghere (CS) al Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt apropiați de PSD, însă nu sunt asumați de partid, ci au fost selectați pentru pozițiile de supraveghetori.

Acționarii CEO i-au numit, la finele săptămânii trecute, pe cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere al companiei.

Din noul CS vor face parte Alexandru Marcoci, Mădălin Eftenoiu, Adrian Marinescu, Vladimir Tanasiev, Luminița Popescu, Pavel-Casian Nițulescu și Mădălin Georgescu, reprezentantul Fondului Proprietatea. Aceștia vor avea mandate de patru ani, care încep la 21 august a.c.. Acționarii i-au revocat din calitatea de supraveghetori pe Alexandru Zaharia și Șerban Predescu, ca urmare a încetării contractelor de mandat.

Declarație cel puțin surprinzătoare a liderului PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, în legătură cu trei dintre noii supraveghetori ai CEO, despre care se știa că sunt asumați de social-democrați. Weber a ținut să precizeze că ”nu sunt asumați”, în condițiile în care s-a desfășurat o selecție, în urma căreia aceștia au fost numiți în CS al CEO.

”În primul rând, selecția pentru Consiliul de Supraveghere a fost făcută de o firmă și, sigur, au fost niște interviuri, niște solicitări, la care nu știm, nu am avut niciun fel de implicare, dar apropiați și nu asumați, apropiați de Partidul Social Democrat sunt cel puțin trei membri. Este vorba despre un secretar de stat din Ministerul Energiei, care este secretar de stat propus de organizația PSD Hunedoara, este vorba despre doamna Luminița Popescu, care este apropiată de Partidul Social Democrat și este vorba despre domnul avocat Marinescu, care face parte din organizația PSD Gorj. Numai domnul Marinescu este membru al PSD Gorj. Doamna Luminița Popescu este consilier local, dacă nu mă înșel, și e membru al Pro România. Este un termen folosit, un simpatizant al PSD. Și, după cum știți, Pro România este desprins din PSD. Avem o relație foarte veche și eu și domnul senator (Cristinel Rujan – n.r.) cu doamna (Luminița Popescu – n.n.) și cu întreaga familie, iar ginerele domniei sale ne este coleg în Camera Deputaților, de asta am spus că este un simpatizant și un apropiat al nostru și, sigur, ne putem baza”, a afirmat Weber.

Trebuie precizat că avocatul Adrian Marinescu și-a declarat calitatea de secretar executiv adjunct al organizației PSD Gorj.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu nu a precizat, în declarația de interese din acest an, dacă este membru PSD, în contextul în care avea această obligație doar dacă făcea parte din structurile de conducere ale partidului.

Și în cazul rectorului UCB, Luminița Popescu, situația e similară, adică nu a menționat în declarația de interese, depusă relativ recent, apartenența la Pro România însă, cu siguranță, este membru al acestui partid, această calitate fiind obligatorie la momentul depunerii candidaturii pentru o poziție în Consiliul Local Tg-Jiu.

Claudiu Matei