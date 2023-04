Vulturii Fărcășești reintră în lupta pentru titlu

S-a schimbat din nou liderul în Liga 4. Vulturii Fărcășești a reușit un succes foarte important în runda cu numărul 18. Formația pregătită de Daniel Bălașa a învins-o pe Jiul Rovinari. Ionuț Berescu a reușit ,,dubla” care a dus echipa sa la doar trei puncte de locul doi, dar cu un meci mai puțin disputat. Rezultatul a ajutat-o pe CSO Turceni să-și ,,recupereze” prima poziție în clasament, după victoria de la Mătăsari. Motru și Țînțăreni au oferit singura remiză a rundei. Energetica Tismana și CSC Dănești conduc cele două serii din Liga 5. Cel mai ,,bogat” meci în goluri a fost consemnat la Prigoria, unde s-a marcat de 13 ori!

Liga 4, Etapa 18

CS Vulturii Fărcășești 2 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

AS Minerul II Mătăsari 1 – 3 CSO Turceni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 0 AS Petrolul Stoina

CS Minerul Motru 2008 1 – 1 CS Unirea Țînțăreni

FC Petrolul Țicleni și Viitorul Negomir au stat

Liga 5, Seria 1 – Etapa 15

AS Pandurii Padeș 2019 A STAT

AS Unirea Dragotești 4 – 3 AS Viitorul Cătunele

AS Știința Godinești 5 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Brănești 3 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Triumful Borăscu 3 – 3 AS Viitorul Plopșoru

CS Dumbrava Câlnic 0 – 1 AS Energetica Tismana

Liga 5, Seria 2 – Etapa 15

AS Știința Popmond Plopșoru a stat

AS Scoarța 1 – 1 CSC Dănești

AS Prigoria 4 – 9 AS Viitorul Logrești

AS Dinamo Inter Stănești 1 – 1 AS Gilortul Bengești

AS Bradul Polovragi 4 – 4 CS Știința Drăguțești

AS 7 Noiembrie Costești 1 – 3 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

Cătălin Pasăre