Vulturii au câștigat Cupa, dar au rămas fără antrenor

Ediția județeană a Cupei României și-a stabilit, în weekend, câștigătoarea. Pe stadionul de la Bustuchin s-a desfășurat finala dintre Vulturii Fărcășești și Jiul Rovinari, ocupantele locurilor 2 și 3 din Liga a patra. Cele două formații nu au găsit golul în 90 de minute, astel că învingătoarea a fost decisă la punctul cu var. Mai multă inspirație au avut elevii lui Daniel Bălașa, care au beneficiat și de două parade ale fostului pandur Daniel Popescu. Astfel, pentru prima oară în istorie, cupa a ajuns la Fărcășești. A fost un prim sezon ca antrenor pentru Bălașa, fost jucător de primă ligă și liderul din teren al lui FC Argeș, care acum vrea alte provocări. Daniel a explicat de ce nu va mai continua la echipă și din sezonul următor.

,,Personal, îmi doream să câștig și campionatul, ne-a lipsit foarte puțin, am terminat la un punct în spatele celor de la Turceni și mi-a părut foarte rău. Victoria din cupă este importantă, am adus trofeul meritat la Fărcășești și orice jucător își dorește un astfel de succes. Am avut emoții pe tot parcursul jocului, nu numai la loviturile de la 11 metri, dar cei mai puternici se impun până la urmă, și aceștia am fost noi. Am ales să plec de la Fărcășești din motive personale. M-am înscris la Licența A, o să fiu pe drumuri, departe de echipă, și am zis că este normal să las locul altcuiva. Ca antrenor, îmi doresc să am rezultatele pe care le-am avut ca fotbalist. Am vrut să încep de jos, de la Liga 4. Am avut și alte oferte, dar am vrut să rămân aici, să mă cunosc mult mai bine. Vom vedea ce va fi”, a declarat fostul fundaș. Bălașa crede că Vulturii Fărcășești poate avea un parcurs demn de menționat în Cupa României și a declarat că lasă în urmă o echipă frumoasă, cu oameni implicați, care l-au sprijinit permanent în sezonul recent încheiat.

,,Domnul primar mi-a oferit totul, vreau să-i mulțumesc pentru că nu ne-a lipsit nimic pe parcursul anului. Este un om care se pricepe la fotbal. Toți oamenii de acolo s-au ținut de cuvânt, își fac treaba bine și sunt sufletiști. Ne-am antrenat și am jucat pe un teren extraordinar. Le mulțumesc tuturor oamenilor din Fărcășești pentru că au fost alături de noi și nu în ultimul rând jucătorilor. Nu este ușor să vii de la serviciu, să te antrenezi și să faci eforturi extraordinare. Au tot respectul și aprecierea mea. Este o echipă foarte frumoasă, cu jucători foarte buni, care au evoluat la Liga a treia și Liga a doua. Există calitate individuală, dar și ca echipă. Eu spun că băieții au șanse mari să meargă mult mai departe. Este o echipă unită, am format acolo o familie și am încredere în ei că o să ajungă mai sus”, a explicat antrenorul. Cu ocazia ultimului act din cupă, AJF Gorj a premiat toate echipele clasate pe locurile 1-3 în campionatele județene. Faza regională a Cupei României ia startul pe 12 iulie.

Cătălin Pasăre